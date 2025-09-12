Trump pide a sus simpatizantes que no reaccionen de manera violenta al asesinato de Charlie Kirk

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este jueves a sus simpatizantes que no reaccionen de manera violenta tras el asesinato en Utah, en la víspera, del activista ultraconservador Charlie Kirk, cuyo responsable no ha sido detenido hasta el momento.

"Él era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que la gente reaccionara", ha afirmado ante las preguntas de la prensa en las inmediaciones de la Casa Blanca, donde ha defendido que "Charlie Kirk era una gran persona, un gran hombre. Genial en todos los sentidos, especialmente con los jóvenes".

Al contrario, el mandatario estadounidense ha calificado al sospechoso del asesinato como "un animal". "Ojalá lo detengan y lo atrapen. Lo que hizo es vergonzoso", ha aseverado.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado que las investigaciones "están progresando", mientras que el FBI ha difundido un vídeo del autor del tiroteo en el que se ve al sospechoso saltando desde la azotea de un edificio tras el tiroteo.

Según la agencia gubernamental, "el sospechoso subió a una azotea; tras disparar y matar a Charlie Kirk, saltó y huyó", dejando "un arma y munición en una zona boscosa cerca de la universidad". Asimismo, el organismo ha informado de la recogida de pruebas en dicha azotea, incluyendo "huellas de zapatos, una huella del antebrazo y una huella de la palma de la mano", según reza el texto que acompaña al vídeo.

En éste, el FBI ha reiterado su petición a quienes tengan información sobre el caso, a quienes insta a ponerse en contacto con sus agentes. Horas antes, la agencia ha anunciado que ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares (85.200 euros) por información que conduzca a la identificación y arresto del individuo y los individuos responsables del asesinato de Kirk.