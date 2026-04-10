Trump pide el voto para Orbán en las elecciones de Hungría y lo ensalza como un líder "firme y poderoso"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en una imagen de archivo - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado este jueves al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, como un "líder verdaderamente firme y poderoso", al tiempo que ha pedido el voto para él de cara a los comicios de este próximo 12 de abril en el país europeo.

"Orbán es un líder verdaderamente firme y poderoso, con un historial probado de resultados fenomenales. Lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama, tal y como yo lo hago por Estados Unidos", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado a través de su red social en el cual ha instado a la ciudadanía húngara a "votar por Viktor Orbán" este domingo.

Por ello, mostrándose "orgulloso" de haber apoyado al primer ministro húngaro en su reelección en 2022, el presidente norteamericano ha señalado que es un "honor" para él "volver a hacerlo" con su "verdadero amigo, luchador y ganador".

"Cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección como primer ministro de Hungría: Viktor Orbán nunca decepcionará al gran pueblo de Hungría. ¡Lo apoyo totalmente!", ha reiterado el jefe el Ejecutivo norteamericano.

Tras calificar al mandatario europeo, que lleva 16 años en el cargo, de hombre que "trabaja duro" para "proteger" a su país, al tiempo que "hace crecer la economía y el empleo, promueve el comercio, detiene la inmigración ilegal y garantiza la ley y el orden", el magnate republicano ha destacado que las relaciones bilaterales entre Washington y Budapest "han alcanzado nuevas cotas de cooperación y logros espectaculares".

"Espero seguir colaborando estrechamente con él para que nuestros países puedan avanzar aún más por este formidable camino hacia el éxito y la cooperación", ha culminado el líder norteamericano, cuyo vicepresidente, JD Vance, ha viajado esta semana al país europeo para respaldar al candidato ultraderechista, frente a lo que se considera como "uno de los peores casos de injerencia extranjera", en alusión a la supuesta campaña en la Unión Europea para que caiga Orbán.