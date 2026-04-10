Tusk ve "muy posible" la derrota de Orbán y tener "Varsovia en Budapest" desde el domingo

Archivo - El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, estrecha la mano de su colega de Polonia, Donald Tusk, en una cumbre informal celebrada en Budapest en 2024. - -/EU Council/dpa - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado este viernes que es "muy posible" tener "Varsovia en Budapest" desde el domingo, en alusión a una posible derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en las elecciones de este 12 de abril en las que Hungría decidirá si pone fin a los 16 años de mandato del líder ultraconservador.

En un mensaje en redes sociales, el primer ministro polaco ha atizado al líder del opositor Ley y Justicia Jaroslaw Kaczynski señalando la posible derrota de su aliado en Budapest, toda vez que durante años Polonia y Hungría formaron un frente común en su agenda de oposición a las políticas de la Unión Europea.

"A Kaczynski no le salió bien lo de 'Budapest en Varsovia', pero es muy posible que a partir del domingo tengamos 'Varsovia en Budapest'", ha afirmado, en alusión a la posible caída, de confirmarse el domingo, de este frente ultraconservador.

Los comicios legislativos en Hungría se presentan como los más ajustados en décadas con un Orbán con las encuestas en contra y apelando al apoyo de una mayoría silenciosa ante el auge del líder opositor y exmiembro de Fidesz, Peter Magyar, cuyo partido, Tisza, sigue al frente de los sondeos.

La campaña electoral está marcada por la posible salida del poder de Orbán después de 16 años, en medio del apoyo brindado por parte de Estados Unidos, cuyo vicepresidente, JD Vance, viajó a Budapest esta misma semana para respaldar al candidato ultraderechista frente a lo que considera como "uno de los peores casos de injerencia extranjera", en alusión a la supuesta campaña en la Unión Europea para que caiga Orbán.