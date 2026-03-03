Trump plantea que EEUU escolte a petroleros en el estrecho de Ormuz para "garantizar" el "libre flujo de energía"

El presidente estadounidense, Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que Estados Unidos tomará medidas para garantizar la libre circulación de los buques mercantes en el Golfo Pérsico, incidiendo en que "si es necesario" la Marina estadounidense escoltará a petroleros en el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio energetico mundial que se encuentra en manos de Irán.

"Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible", ha afirmado el presidente norteamericano en un mensaje en redes sociales, en el que ha subrayado que "pase lo que pase", Washington va a "garantizar" el "libre flujo de energía al mundo".

"El poder económico y militar de Estados Unidos es el más grande del mundo. Se tomarán más medidas", ha proclamado el inquilino de la Casa Blanca tras señalar que movilizará fondos "de inmediato" de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) para dar seguros a "todo el comercio marítimo" en el golfo Pérsico.

Con el acento puesto, en particular, en garantizar las transacciones energéticas, Trump ha ordenado que la DFC "proporcione, a un precio muy razonable, seguros contra riesgos políticos y garantías para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transite por el Golfo".

El mandatario norteamericano ha indicado que esta medida estará disponible para "todas las compañías navieras" que transiten esta zona.

La preocupación de los países occidentales va en aumento ante las repercusiones comerciales a la escalada regional en la guerra en Irán, después de que Teherán haya tomado represalias contra los ataques masivos de Estados Unidos e Israel. En la misma línea, Francia ha ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su escolta de fragatas se dirijan hacia el Mediterráneo para garantizar el tráfico marítimo en el canal de Suez.

La operación ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja, incluyendo el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, eliminado en la primera jornada de la ofensiva.