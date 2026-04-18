Trump plantea hacerse con el material nuclear iraní y advierte de vías "más hostiles" si fracasa la negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

Teherán rechaza las afirmaciones del presidente estadoubidense y alerta de que pueden perjudicar el proceso diplomático

Una nueva ronda de negociaciones tendría lugar el próximo lunes en Pakistán, según medios

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a sostener que un eventual acuerdo con Irán incluiría que Washington tome el control de material nuclear iraní, al tiempo que ha esbozado los principales elementos de las conversaciones en curso durante un mitin en Arizona, en el que ha advertido además de que optará por vías más agresivas si no se alcanza un acuerdo con Teherán.

Trump ha defendido que las negociaciones avanzan con rapidez y que gran parte de los puntos clave ya estarían cerrados, si bien ha introducido cautela sobre el resultado final. "Nos llevamos bien. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe con quién? Pero, en particular, ¿quién sabe con Irán?", ha afirmado en un mitin ante sus seguidores.

En este contexto, el mandatario ha reiterado que el pacto para poner fin a la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero implicaría que Estados Unidos se haga con el material nuclear iraní, una afirmación que desde Teherán niegan de forma tajante.

"Estados Unidos se quedará con todo el polvo nuclear. ¿Saben qué es el polvo nuclear? Esa sustancia blanca en polvo creada por nuestros bombarderos B2. Íbamos a tomarlo de todos modos", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca, para después matizar que "tomarlo de esa manera, es un poco más peligroso".

Cabe aclarar que Trump emplea en estas declaraciones el término "polvo nuclear" para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, si bien no se trata de una denominación reconocida en el ámbito técnico del sector nuclear.

Sin embargo, un alto cargo iraní ha rechazado estas declaraciones en declaraciones a CCN, calificándolas de "hechos alternativos" y negando que Teherán haya aceptado transferir su uranio enriquecido al extranjero o detener indefinidamente el enriquecimiento. La fuente ha advertido además --según el mismo medio-- de que este tipo de manifestaciones públicas podrían complicar las conversaciones diplomáticas.

Pese a lo anterior, el magnate neoyorquino ha advertido de que Washington se hará con ese material "de una forma u otra", incluso recurriendo a medidas más agresivas si no prospera la vía negociadora. "Si firmamos el acuerdo, entonces sí puedo darles una fecha, iremos con Irán, y lo tomaremos juntos, y lo traeremos de vuelta, el 100%, a Estados Unidos", ha explicado, antes de añadir: "Si no lo hacemos, lo conseguiremos de otra forma, de una forma mucho más hostil".

"IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR"

Por otro lado, el presidente estadounidense ha reiterado que cualquier entendimiento con Teherán estará condicionado a la renuncia total a desarrollar armamento nuclear, vinculando esta cuestión a la situación en el estrecho de Ormuz.

"Irán acaba de anunciar que el Estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para los negocios, pero el bloqueo naval permanecerá en plena vigencia y efecto hasta que nuestra transacción esté 100% completa", ha afirmado.

En la misma línea, no solo ha insistido en sus pretensiones sobre el material nuclear iraní, si no que también ha asegurado que se acordara que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

Pese a los comentarios discordantes emitidos desde Teherán, Trump ha mantenido que el proceso podría cerrarse pronto y de forma satisfactoria. "Este proceso debería ser muy rápido ahora que la mayoría de los puntos ya están negociados y acordados. Estarán muy contentos", ha apostillado.

REPROCHES A LA OTAN

El mandatario ha aprovechado asimismo para cargar nuevamente contra la OTAN, a la que ha acusado de no haber prestado apoyo cuando Washington lo necesitaba en el contexto de la crisis en el golfo.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz está casi resuelta, recibí una llamada de la OTAN preguntando si queríamos algo de ayuda y les dije: 'Hubiera querido su ayuda hace dos meses, pero ahora, realmente no quiero más su ayuda'", ha señalado.

En este sentido, Trump ha ido más allá al afirmar que la alianza fue "absolutamente inútil cuando los necesitábamos" y ha recalcado que "nos necesitan. Nos necesitan tanto".

NUEVA RONDA DE CONTACTOS EN PAKISTÁN SIN CONFIRMACIÓN OFICIAL

En paralelo a estas declaraciones, fuentes iraníes han indicado --siempre según declaraciones recogidas por CNN-- que una nueva ronda de negociaciones podría celebrarse en Islamabad en los próximos días, con la llegada prevista de delegaciones de ambos países durante el fin de semana y reuniones el lunes.

Según estas fuentes, los equipos negociadores aterrizarían este domingo en la capital paquistaní, aunque ni Washington ni Teherán han confirmado oficialmente el encuentro. Trump había dejado abierta previamente la posibilidad de que los contactos se retomaran en esas fechas.

Las últimas conversaciones concluyeron sin avances definitivos pese a varias horas de diálogo, en un contexto marcado por una tregua temporal mediada por Pakistán que expira a comienzos de la próxima semana. El propio presidente estadounidense ha advertido de que podría no prolongar ese alto el fuego si no se alcanza un acuerdo.

Mientras tanto, ambas partes mantienen posiciones alejadas en cuestiones clave, especialmente en lo relativo al futuro del programa nuclear iraní, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de las negociaciones.