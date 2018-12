Trump plantea utilizar al Ejército para levantar el muro si los demócratas no acceden a financiarlo

Actualizado 11/12/2018 14:19:03 CET

WASHINGTON, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas para erigir el muro que quiere en la frontera con México si el Partido Demócrata no da el visto bueno a los fondos que son necesarios para construir la infraestructura.

La promesa de campaña de Trump de blindar la frontera sur de Estados Unidos se ha topado en estos últimos dos años con un Congreso reacio, pero el presidente ha insistido este martes en que "se construirá el muro", aunque para ello tenga que recurrir a tácticas poco ortodoxas.

"Si los demócratas no nos dan los votos para mantener seguro nuestro país, el Ejército construirá las partes que restan. ¡Saben lo importante que es!", ha subrayado Trump en Twitter, desde donde se ha mostrado dispuesto a reunirse con los principales líderes opositores en el Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi.

El mandatario considera este muro clave para frenar a las "grandes caravanas" de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Aunque ha defendido que las fuerzas de seguridad ya están haciendo un trabajo "fantástico" para proteger la frontera, ha alegado que, con un muro mayor, la labor sería "mucho más fácil y menos cara".

....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!