MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que impedirá que las empresas estadounidenses construyan centros de datos en otros países y que impondrá un "gran impuesto" a las compañías que decidan llevar a cabo estos proyectos.

"No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestras fronteras. No vamos a consentir que eso ocurra. Ya saben, permitieron que sucediera con los chips y con todo lo demás, y eso resultó muy perjudicial para nuestro país", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca ante los medios de comunicación.

Trump, que ha asegurado que ni siquiera había comentado esta cuestión con su equipo, busca evitar así que otros países cuenten con estas infraestructuras porque "China se los llevaría todos".

"Si deciden hacerlo, pueden, pero les impondremos un impuesto enorme. Si lo hacen, queremos que construyan aquí. Y si no quieren instalarse en Texas o en California, tendrán que hacerlo en Virginia Occidental. Lo harán. Tenemos muchos lugares que los desean con ansias, y son sitios excelentes", ha declarado el mandatario.

El presidente norteamericano ha insistido en las virtudes de Estados Unidos para la instalación de los centros de datos y ha indicado que la población estadounidense también debe ganar con estos proyectos. "Y ustedes también van a ganar mucho dinero. Sus impuestos se reducirán. Como ellos mismos generarán su propia electricidad, el costo de la energía, de hecho, disminuirá. Sus gastos en electricidad bajarán", ha señalado.

Trump ha afirmado que las grandes tecnológicas y las empresas del sector de infraestructura de IA tienen "dinero de sobra" y les ha instado a aceptar la situación y a no destinar recursos en otros países.

En concreto, ha mencionado un proyecto en Finlandia que "no vamos a permitir. Previsiblemente, el mandatario ha hecho mención a la inversión anunciada hace poco más de dos meses por Google para la construcción de infraestructura digital en distintos puntos de Finlandia, lo que incluye centros de datos y equipamiento para el desarrollo de la IA, por un importe de al menos 13.000 millones de euros.