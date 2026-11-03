Trump publica una catarata de apoyos a los aspirantes republicanos en las 'midterms' tras la apertura de urnas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca con motivo de la celebración de Halloween (archivo) - Aaron Schwartz-Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este martes una catarata de apoyos a través de redes sociales para respaldar a los candidatos republicanos en las 'midterms', que se celebran durante la jornada y en las que el Partido Republicano se juega mantener el control de las dos cámaras del Congreso.

El mandatario norteamericano ha publicado decenas de mensajes en alrededor de una hora para expresar su respaldo a los republicanos que aspiran a escaños en el Senado y la Cámara de Representantes, describiendo a muchos de ellos como "guerreros MAGA" y aprovechando para criticar también a sus rivales demócratas.

Los mensajes han llegado a pocas horas de la apertura de las urnas para estas elecciones de medio mandato, que permitirán renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes --que a día de hoy se encuentran bajo control del Partido Republicano--, en lo que supone además un plebiscito sobre la popularidad del propio Trump.