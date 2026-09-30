Trump quita hierro al programa nuclear de Corea del Norte y destaca que Kim Jong Un es "su amigo"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha quitado hierro al programa nuclear de Corea del Norte y ha destacado que el líder del país asiático, Kim Jong Un, es "su amigo", antes de asegurar que la situación "estará bien" mientras sea él quien ocupe la Casa Blanca, ante las tensiones en la península de Corea y las denuncias de Seúl sobre el desarrollo armamentístico de Pyongyang.

"Es amigo mío, Kim Jong Un, es mi amigo. Le gusta Trump, y no le gusta mucha gente más", ha sostenido. "Soy prácticamente la única persona que le gusta en todo el mundo, y a mí me cae bien él. Me critican mucho cuando digo esto", ha afirmado el mandatario, quien ha respondido así a la diferencia de postura de Washington ante los programas nucleares de Irán y Corea del Norte.

Así, ha defendido que Pyongyang ha llegado a hacerse con armas nucleares debido a la inacción de presidentes anteriores. "Pudieron haberle parado", ha sostenido, antes de recalcar que, si bien Corea del Norte "tiene una capacidad nuclear bastante grande", no es comparable con la de Estados Unidos.

"Saben, mientras yo esté por aquí, va a estar bien. ¿Saben por qué? Porque él me respeta y le caigo bien", ha subrayado el inquilino de la Casa Blanca, quien ha reiterado que la situación en torno al programa nuclear de Corea del Norte deriva de que "hay presidentes que no hicieron" lo que él ha hecho en Irán, en referencia a su ofensiva conjunta con Israel contra el país asiático.

Estados Unidos e Israel han asegurado en numerosas ocasiones que Irán intentaba desarrollar armas nucleares, un extremo descartado por Teherán y sobre el que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha dicho que no hay pruebas, a pesar de las tensiones en torno a su programa nuclear a raíz de la salida unilateral de Estados Unidos en 2018 del histórico acuerdo firmado tres años antes.