Trump realiza su primera gran donación de las 'midterms' al candidato republicano a senador por Texas

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado este sábado su primera gran contribución de cara a las 'midterms' y en apoyo al candidato a senador por Texas, el republicano Ken Paxton, por valor de diez millones de dólares (unos 8,6 millones de euros) en su reñida contienda contra el demócrata Talarico.

Según un documento presentado ante la Comisión Federal Electoral, la donación incluye la mitad del gasto orientada a emitir anuncios negativos contra Talarico y la otra mitad a favor de Paxton. Esta donación ha sido destinada a través de Del Ray Media Inc., una empresa de publicidad audiovisual política.

Asimismo, el presidente cuenta con un fondo llamado 'Mr. Trump's MAGA Inc', de unos 400 millones de dólares (unos 344 millones de euros). Trump dijo el viernes que gastaría la cantidad de dinero necesaria para ayudar a los republicanos y afirmó que los fondos eran suyos para usarlos por separado del dinero controlado por el Comité Nacional Republicano.

"He recaudado mucho dinero, y nadie sabe cuánto es, pero les diré que son unos 850 millones de dólares", dijo el inquilino de la Casa Blanca antes de abordar el Air Force One para volar a Carolina del Sur el pasado 21 de agosto. "Gastaré mucho de ese dinero, y también de mi propio dinero, pero gastaré mucho de ese dinero en candidatos que creo que son buenos, candidatos republicanos".

El anuncio contra Talarico estaría centrado en la subida de impuestos generales si el demócrata fuese elegido, tal y como ha adelantado el portavoz de MAGA Inc., Alex Pfeiffer.

"Talarico, el de los altos impuestos, quiere sacar dinero de los bolsillos de los texanos. MAGA Inc. se asegurará de que Texas conozca las políticas radicales de Talarico y elija a Ken Paxton para el Senado de los Estados Unidos", reza un comunicado firmado por el portavoz.

La última donación fue a parar en Carolina del Sur a la campaña de la senadora republicana Darline Graham, con un total de 827.000 dólares destinados (más de 700.000 euros).

"Imaginen, por favor, que estoy en la papeleta electoral", matizó Trump el pasado 21 de agosto en un mitin a favor de Graham en Carolina del Sur. "Vengan a votar. Es muy importante".

Las elecciones de medio mandato cobran especial relevancia en el estado sureño de Texas, donde Talarico está prácticamente empatado con Paxton en la mayoría de las encuestas, a pesar de que Texas no ha tenido un senador demócrata en los últimos 33 años. En las últimas semanas, Talarico ha sido el centro de varias críticas de Trump, quien le ha apodado 'Tala-Freako' (Tala-loco en inglés). Por su parte, el candidato demócrata ha respondido a las burlas del presidente vendiendo camisetas con el apodo estampado.