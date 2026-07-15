Trump recalca que el ICE no suspenderá sus detenciones de vehículos tras las últimas muertes en operativos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca el 14 de julio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Graeme Sloan - Pool via CNP

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recalcado este miércoles que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no pondrán fin a sus detenciones de vehículos en sus operativos, después de que fuentes oficiales apuntaran a una pausa en este tipo de acciones tras la muerte a tiros de dos personas en Texas y Maine.

"Los hombres y mujeres del ICE están haciendo un gran trabajo, uno que debe hacerse. La delincuencia ha disminuido mucho en Estados Unidos, en muchos casos con cifras que no se veían en décadas", ha señalado, antes de incidir en la necesidad de "ser fuertes, firmes e inteligentes" y "no renunciar" a "una de las herramientas más importantes y efectivas" para "combatir el crimen", en referencia a estas detenciones de vehículos en controles.

"Si lo hacemos, haremos el juego a los criminales. A los demócratas de la izquierda radical les gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá mientras yo esté al mando", ha manifestado el mandatario, que ha insistido en que "la política de fronteras abiertas del somnoliento Joe Biden permitió que 25 millones de personas entraran al país sin control ni verificación".

En este sentido, ha reclamado a los agentes que "sean juiciosos, justos e inteligentes" y que "vuelvan a hacer su importantísimo trabajo". "Sigan haciendo que lleguen esas cifras récord sobre criminalidad. Recuerden, son amados y respetados en Estados Unidos", ha zanjado en un mensaje en redes sociales.

El mensaje ha sido publicado apenas unas horas después de que fuentes policiales citadas por la cadena de televisión estadounidense CBS indicaran que el ICE había ordenado a sus agentes suspender las detenciones de vehículos durante operativos en todo el país tras las citadas muertes a manos de agentes del organismo en Texas y Maine.

Con estas, ya son cinco las muertes a tiros ocasionada por agentes del ICE tras los casos de dos ciudadanos estadounidenses en el estado de Minnesota a principios de año --uno de ellos a manos de la Guardia Nacional-- en el marco de la gran operación antimigratoria impulsada por la Administración de Trump.