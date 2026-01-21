Trump reconoce "algunos errores" del ICE pero alega que "puede pasar"

Archivo - Agentes federales desplegados frente a una entrada al edificio Bishop Henry Whipple en Minneapolis, sede del ICE en el estado de Minnesota - Europa Press/Contacto/Jeff Wheeler

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este martes que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha cometido "algunos errores", si bien ha considerado que es algo que "puede pasar" en sus despliegues, que en las últimas semanas han dejado varios heridos y una persona muerta por disparos, además de seis fallecidos en centros de detención del ICE.

"El ICE (...) está tratando con gente dura", ha declarado Trump en una extensa rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca en la que ha alegado que los agentes federales "a veces van a cometer errores". "Puede suceder. Nos sentimos terriblemente mal", ha agregado, según ha recogido la cadena NBC.

El magnate republicano ha aludido específicamente a Renee Good, la mujer estadounidense muerta a tiros a manos de un agente federal en Minneapolis. "Me sentí horrible cuando me dijeron que la joven había sufrido la tragedia", ha subrayado antes de añadir que había oído que el padre de esta era un seguidor suyo.

"Es una tragedia. Es algo horrible. Todo el mundo lo diría. ICE diría lo mismo", ha asegurado Trump, pese a que, en los días que siguieron al homicidio, él mismo afirmó que había visto un vídeo del incidente y que Good "se comportó de forma muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia", en línea con lo defendido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Las actuaciones del ICE han estado bajo la lupa de la oposición, la sociedad civil y múltiples ONG, desde el inicio de los despliegues en 2025, si bien las críticas han aumentado a raíz de incidentes como la muerte a tiros de Renee Good o el tiroteo de dos venezolanos en Portland apenas dos días después. Sin embargo, las denuncias contra la agencia antiinmigración también han llegado por las muertes ocurridas en sus instalaciones, que ascienden a seis en lo que va de año tras los 32 fallecimientos registrados en 2025.