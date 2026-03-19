Trump reitera su pedido de excarcelación de Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación

Archivo - La oficial republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación en el estado de Colorado tras las elecciones de 2020, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Hugh Carey, The Colorado Sun

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles su petición de que la oficial republicana condenada por manipular máquinas de votación en el estado de Colorado tras las elecciones de 2020, Tina Peters, sea puesta en libertad.

"Liberad a Tina Peters, una mujer de 73 años, con cáncer, a la que un gobernador demócrata, Jared Polis, y una máquina política corrupta han condenado a nueve años de muerte en una prisión de Colorado, por denunciar el fraude de los demócratas durante las elecciones presidenciales de 2020", ha valorado el inquilino de la Casa Blanca a través de su red social.

Este pedido ya fue entonado por el mandatario el pasado noviembre, cuando por la misma vía escribió "liberad a Tina Peters", agregando que "languidece en una prisión de Colorado, vieja y agonizando por intentar revelar el fraude electoral en las elecciones amañadas de 2020", comicios en los que perdió la reelección para, desde entonces, dedicarse a justificar su derrota frente al expresidente Joe Biden con un supuesto "fraude electoral masivo" que nunca ha contado con pruebas suficientes como para ser atendido por un tribunal.

Cabe recordar que Peters fue condenada en agosto de 2024 por manipular los sistemas informáticos electorales del condado de Mesa, donde ejercía como secretaria del gobierno local, y permitió que una persona no autorizada accediera al equipo de votación y a los registros electorales.