Trump reprocha a Europa que haya permitido la entrada de "criminales del Tercer Mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afeado este sábado a los líderes europeos que hayan permitido la entrada a sus países de lo que ha denominado "criminales del Tercer Mundo" en referencia a los inmigrantes llegados a estos países.

"Europa está aprendiendo que cuando dejas entrar a criminales del Tercer Mundo, te conviertes en un país del Tercer Mundo", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales.

"Pasa rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Yo fui elegido justo a tiempo!", ha destacado en referencia a su política de cierre de fronteras a la inmigración.

En un mensaje anterior ha cargado de nuevo contra la oposición demócrata. "¿Alguna vez habéis visto a un demócrata feliz?", ha planteado utilizando la palabra 'dumocrat', que junta las palabras demócrata y tonto, 'dumb'.