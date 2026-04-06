Trump resalta la "histórica" operación de rescate de los pilotos, que compara con "buscar una aguja en un pajar"

Donald Trump - Andrew Thomas - Pool via CNP / Zuma Press / Contac
MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto este lunes en valor la reciente operación de rescate de los dos pilotos del caza F-15 derribado el pasado viernes en Irán y ha comparado su dificultad con "buscar una aguja en un pajar".
"Un general dijo que encontrar a este piloto era como buscar una aguja en un pajar", ha planteado Trump en una rueda de prensa convocada para dar detalles sobre la incursión para extraer a los militares de suelo iraní.
Además, Trump ha explicado que en la misión participaron 155 aeronaves, incluidos cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones de reabastecimiento y trece aparatos de rescate. "Entramos con todos y gran parte era un subterfugio. Queríamos que pensaran que era en otro lugar porque tienen una fuerza militar numerosa, miles de personas buscando", ha argumentado.
El militar tuvo que escalar un barranco mientras sangraba abundantemente para lograr transmitir su posición. Finalmente el "heroico" militar evitó ser capturado durante casi 48 horas hasta que se completó el rescate, pero "algunos aparatos" tuvieron que ser abandonados y "volados en pedacitos".
Irán ha publicado imágenes de lo que parecen ser un avión C-130 y al menos un helicóptero AH-6 Little Bird. En particular ha mencionado la calidad de los helicópteros, que fueron tiroteados "muy intensamente", pero aguantaron. "La tripulación y los combatientes de esos aparatos asumieron unos riesgos extraordinarios para rescatar a su compañero" en una zona "plagada con terroristas de la Guardia Revolucionaria", ha señalado.
Trump ha insistido en la dificultad de la "enorme" misión, en su carácter "histórico", y ha subrayado que "no dejamos atrás a ningún estadounidense". "Cuando entras en estas zonas no sales como nosotros hemos salido. Dios nos observaba. Increíble", ha apuntado dando un tinte religioso al rescate, ocurrido en "territorio de Pascua" por la fecha.
En la rueda de prensa ha participado asimismo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien también ha destacado "la fe y el espíritu combativo" del piloto que permitieron su rescate. "Derribado un viernes, Viernes Santo. Escondido en una cueva, en una caverna durante el sábado y rescatado el domingo. Un piloto renacido, en casa, y una nación celebrándolo", ha relatado en velada referencia a Jesús de Nazaret.
Igualmente ha participado en el acto el director de la CIA, John Ratcliffe, quien ha subrayado la "audaz" operación de rescate en "una carrera contrarreloj" mientras se desplegaba un señuelo para engañar a los iraníes que "buscaban desesperadamente a nuestros aviadores".