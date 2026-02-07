Trump respalda la unión Nexstar-Tegna para competir con otras cadenas de televisión que considera "el enemigo"

Archivo - El presidente estadounidnese, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Graeme Sloan - Pool via CNP

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado este sábado su apoyo a la compra de Tegna por parte de su rival Nexstar y ha afirmado que elevará la competencia en el sector de las cadenas de televisión en detrimento de las cadenas de "fake news" que ha definido como "el enemigo".

"Necesitamos que haya más competencia frente al enemigo, las cadenas nacionales de televisión mentirosas. Que los buenos acuerdos como el de Nexstar-Tegna ayudarán a tumbar a las noticias falsas porque habrá más competencia y a un nivel mayor y más sofisticado", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

"Quienes están en contra no comprenden del todo lo bueno que es este acuerdo para ellos, pero lo harán en el futuro. ¡Que el acuerdo se cierre!", ha añadido Trump, que anteriormente había expresado sus reticencias a esta compra por favorecer a las "televisiones de la izquierda radical".

Nexstar Media Group anunció en agosto la compra de su rival Tegna en una operación cifrada en 6.200 millones de dólares (unos 5.245 millones de euros) y que aún está pendiente de aprobación por parte de las autoridades. Nexstar tiene más de 200 televisiones en 116 mercados de todo el país y Tegna tiene 64 cadenas de noticias en 51 mercados.