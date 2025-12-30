Trump resta importancia las maniobras militares Chinas alrededor de Taiwán: "Llevan 20 ó 25 años" realizándolas

Un mapa ilustrativo publicado por el Comando de Operaciones Oriental de China muestra en un teléfono la ubicación de los ejercicios militares anunciados cerca de Taiwán - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que no le preocupan "nada" las maniobras militares iniciadas esta semana por China en las proximidades de Taiwán, alegando que "llevan 20 ó 25 años" realizando este tipo de ejercicios, algunos, ha defendido, de mayor magnitud.

"No, no me preocupa; nada", ha respondido a una periodista que le ha preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras la reunión entre ambos mandatarios.

Trump ha afirmado que su par chino, Xi Jinping, no le ha informado acerca de estas operaciones y, de hecho, ha indicado que no cree que le comunique nada al respecto, aunque mantienen lo que según el magnate republicano es "una excelente relación".

Asimismo, ha restado importancia a las maniobras, alegando que el Ejército chino "lleva 20 años realizando ejercicios navales en esa zona", "llevan 20 ó 25 años haciéndolo". "Ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente", ha apuntado, argumentando, en cambio, que las Fuerzas Armadas chinas ya han llevado a cabo ejercicios "mayores que los que están haciendo ahora".

El mandatario estadounidense ha quitado hierro de este modo a las operaciones militares que Pekín ha emprendido en las proximidades de Taiwán a modo de "severa advertencia contra fuerzas separatistas que promueven la 'independencia de Taiwán'". Las autoridades insulares, por su parte, han condenado lo que tachan de "intimidación militar" y han instado a China a detener "sus provocaciones irresponsables".