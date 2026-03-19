Trump resta importancia a la subida del precio del petróleo y el gas: "Pensé que los números serían peores"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en declaraciones desde el Despacho Oval junto a la primera ministra de Japón. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia este jueves a la subida del precio del petróleo y el gas por la espiral de conflicto en Irán que ya se extiende a toda la región del Golfo, afirmando que pronosticaba que "los números serían peores".

"Pensé que los números serían peores. Pensé que subirían más de lo que lo hicieron. Pero estamos haciendo esta incursión y, cuando termine, tendremos un mundo mucho más seguro", ha asegurado el líder norteamericano en declaraciones desde el Despacho Oval antes de reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

En este sentido, ha reconocido que la marcha de la economía "era excelente" antes de la guerra en Irán, y los precios del petróleo "eran muy bajos". "Todo era fantástico. Y vi lo que estaba pasando en Irán y dije: odio tener que hacer esta incursión, pero vamos a tener que hacerlo", ha argumentado.

Trump ha explicado que era consciente de que los precios del crudo se dispararían con la ofensiva sorpresa contra Irán, pero ha indicado que consideraba que el escenario económico sería "mucho peor", por lo que ha minimizado las consecuencias y adelantando que el efecto no será tan grave porque la guerra "se va a acabar pronto".

"Dije: 'si hacemos esto, los precios del petróleo subirán, la economía bajará un poco'. Pensé que sería peor, mucho peor, en realidad. Pensé que había una posibilidad de que fuera mucho peor", ha reflexionado, indicando que ahora la situación "no está mal" y adelantar que "se va a acabar bastante pronto".

Este jueves el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba más de un 6% a las 8.44 horas y cotizaba por encima de los 114 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

En la misma línea, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, se dispara más de un 23%, hasta los 67,3 euros por megavatio/hora. La fuerte subida del crudo y del gas se produce después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo. En concreto, Irán ha atacado un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.