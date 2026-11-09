Trump se reunirá este lunes con el primer ministro de Qatar en la Casa Blanca

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump. - Jen Golbeck/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse este lunes con el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, en la Casa Blanca a medida que el conflicto con Irán se cronifica y los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra parecen obstaculizarse.

El encuentro tendrá lugar a puerta cerrada, según informaciones de la propia Casa Blanca, que ha indicado que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, también se reunirá con el primer ministro qatarí.

Doha ha estado desempeñando un importante papel de mediador entre las partes desde la ofensiva puesta en marcha por Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero. Desde entonces, ha tratado de acercar posturas para poner fin al conflicto en la región.

Desde la Administración Trump insisten en que el objetivo es una solución diplomática, pero ven de momento pocos indicios de que el proceso esté avanzando hacia una paz inminente.