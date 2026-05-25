Trump rinde homenaje a los trece militares de EEUU muertos en la última ofensiva contra Irán

Archivo - Donald Trump, JD Vance y Pete Hegseth en el Cementerio Nacional de Arlington - Daniel Torok/Planet Pix via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha recordado este lunes a los trece "héroes" militares que murieron en el marco de la operación 'Furia Épica' durante un acto celebrado en el Cementerio Nacional de Arlington por el Día de los Caídos.

"A todos vosotros: el generoso regalo de Ariana no será en vano. Nuestra deuda con vosotros es eterna", ha afirmado en referencia a la familia de la comandante Ariana Savino, una de las fallecidas.

Trump ha mencionado las trece muertes en "las dos últimas guerras", juntando la incursión militar en Venezuela para apresar al presidente Nicolás Maduro y la ofensiva contra Irán. "Venezuela fue una victoria total y absoluta", ha resaltado.

Las trece muertes corresponden a la ofensiva contra Irán lanzada el pasado 28 de febrero. "Estos increíbles hombres y mujeres dieron la vida para que el principal estado patrocinador del terrorismo jamás tenga la bomba nuclear. Y no la van a tener. Jamás tendrán la bomba nuclear", ha subrayado.

"Desde 1776 hasta 2026 Estados Unidos siempre ha tenido una gran causa moral. Nuestros combatiente no son meros mercenarios, sino ángeles guardianes que recorren los campos de batalla de la historia y los divisan a bordo de los aviones mejores y más bonitos que haya visto el espíritu humano", ha destacado.

Los militares estadounidenses "luchan por la libertad y contra la tiranía, por la civilización y contra la barbarie, por el bien y contra el mal". "Cuando un soldado estadounidense camina, lucha y cae, lo hace por el destino de una nación como no hay ninguna y por el destino de la libertad en esta tierra", ha remachado.

Ahora "con toda nuestra fuerza y corazón sostenemos bien alta la antorcha que nos han legado nuestros héroes y jamás, jamás la dejaremos caer", ha concluido.