Trump y Al Shara mantienen un "cordial y constructivo" encuentro en la Casa Blanca

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo sirio, Ahmed al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA EN X

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo sirio, Ahmed al Shara, han mantenido este lunes un "cordial y constructivo" encuentro en la Casa Blanca, en el marco de una "histórica visita" del líder de Siria a Washington, según informa Damasco.

"(Al Shara) ha sido recibido por Trump en una reunión histórica que ha durado más de una hora, durante la cual ha predominado un ambiente cordial y constructivo", ha afirmado el Ministerio de Exteriores sirio, encabezado por Asaad al Shaibani, a través de un comunicado publicado en la red social X.

La cartera diplomática siria ha indicado que Trump ha "expresado su admiración por el nuevo liderazgo y el pueblo sirio, elogiando los esfuerzos de Siria (...) y los logros alcanzados en la liberación y el restablecimiento de la estabilidad de país", mientras que ha reafirmado la disposición de Washington a brindar el apoyo necesario para garantizar el éxito al proceso de reconstrucción.

Además, por orden de Trump, los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Siria y Turquía, Marco Rubio, Al Shaibani y Hakan Fidan, respectivamente, han realizado una reunión de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y establecer mecanismos "claros" de implementación.

En este sentido, han acordado proceder con la implementación del acuerdo del 10 de marzo para la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) al Ejército sirio como parte del proceso de unificación institucional. La delegación estadounidense también ha mostrado su apoyo a "la consecución de un acuerdo de seguridad con Israel para mejorar la estabilidad regional".

En el ámbito económico, Trump ha expresado su apoyo a los esfuerzos de reconstrucción e inversión, remarcando que al levantar las sanciones impuestas en virtud de la ley César facilitará las oportunidades de desarrollo y atraerá inversiones.

Por último, el encuentro ha concluido con un intercambio de obsequios, todo ello "en un ambiente cordial que reflejó el espíritu de apertura y el deseo compartido de construir un nuevo capítulo en las relaciones sirio-estadounidenses, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes de ambas naciones amigas".