Trump subraya que Meghan Markle es "muy agradable" a pesar de haber sido "antipática" con él

Publicado 05/06/2019 5:59:40 CET

LONDRES, 5 Jun. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado que Meghan Markle, la mujer del príncipe Enrique, duque de Sussex, es "muy agradable" a pesar de haber sido "antipática" con él, según varios extractos de una entrevista a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters.

"Está haciendo un buen trabajo. Espero que le guste su vida, creo que es muy agradable", ha manifestado Trump durante el programa 'Good Morning Britain' de la cadena ITV. "Fue antipática conmigo, y está bien serlo, pero no es bueno que yo sea desagradable con ella y no lo he sido", ha explicado.

Según la cadena, el resto de la entrevista al dirigente norteamericano versa sobre las tensiones con Irán, el cambio climático y la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

En relación con los comentarios de Markle sobre la posibilidad de mudarse a Canadá en caso de que Trump ganara las elecciones en 2016, Trump ha indicado que "desconocía que fuera antipática".

El comentario levantó la polémica sobre cómo el presidente habla de las mujeres. Sin embargo, el dirigente negó haberla llamado así. "No me refería a que fuera antipática, me refería a que estaba siendo desagradable al hablar sobre mí. Y esencialmente no sabía que lo era", ha afirmado.

Trump se encuentra en Reino Unido en el marco de una visita de Estado que concluirá este miércoles tras dirigirse a Portsmouth para conmemorar el 75º aniversario del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

El magnate neoyorquino ha expresado, por otra parte, que el príncipe Enrique --con el que se ha reunido en el Palacio de Buckingham-- es "un chico genial". "La Familia Real es muy simpática, no podrían serlo más", ha añadido.