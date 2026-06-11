Trump suspende los ataques contra Irán tras aprobar los "puntos finales" del acuerdo

1095520.1.260.149.20260611194310 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que suspende los ataques programados para la noche de este jueves contra Irán tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes en las que las partes han aprobado los "puntos finales del acuerdo" para poner fin al conflicto desatado el pasado 28 de febrero.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel de la dirigencia iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

El magnate republicano ha afirmado además que "los puntos finales" del acuerdo han sido alcanzados entre las partes "tanto en concepto como en detalle". "El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", ha dicho.