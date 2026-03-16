Trump tacha al Tribunal Supremo de "inepto" por su decisión de no citar al presidente de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tachado en las últimas horas de este domingo al Tribunal Supremo, con mayoría republicana, de "inepto y vergonzoso" en un mensaje en redes en el que ha lamentado su decisión de no citar al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al entender que la causa abierta contra él por su supuesta negligencia en la renovación de la sede del banco central es de naturaleza política.

"Este tribunal, completamente inepto y vergonzoso, no es lo que nuestros maravillosos fundadores pretendían que fuera la Corte Suprema de los Estados Unidos. Están perjudicando a nuestro país y seguirán haciéndolo", ha alegado en redes el inquilino de la Casa Blanca, que ha predicho que su crítica le "acarreará problemas en el futuro".

En dos extensas publicaciones, el mandatario ha lamentado que Powell "ni siquiera sea investigado por su horrible gestión", alegando que "se le permite tener miles de millones de dólares de sobrecoste y años de retraso en la simple renovación del pequeño complejo de la Reserva Federal", donde lo acusa de crear "un pozo sin fondo y una vergüenza para nuestro país ante el mundo entero".

Trump se ha pronunciado así después de que el juez federal James Boasberg, encargado del caso abierto contra el presidente de la Fed, suspendiera el viernes las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia al entender que la causa abierta es de naturaleza política, "endeble e infundada".

Sin embargo, el magnate republicano ha defendido su trayectoria de "criticar duramente" a Powell "por su horrible desempeño durante todo su mandato, que es o bien una grave incompetencia, una deshonestidad total, o ambas cosas", alegando que es una "crítica bien justificada". "A cambio, soy culpado cruel e injustamente por, como de costumbre, un juez chiflado, desagradable, corrupto y totalmente fuera de control", ha lamentado, antes de acusar a Boasberg de haber estado "persiguiendo" a su "gente" y a él mismo "durante años".

"Para preservar la integridad del Poder Judicial, debería ser apartado de todos los casos que nos conciernen y ser objeto de severas medidas disciplinarias, al igual que muchos otros jueces corruptos que, lamentablemente, nuestro país ha tenido que soportar", ha propuesto, alegando que la decisión del magistrado federal "tiene poco que ver con la ley y todo que ver con la política".

Asimismo, en un texto en el que ha vuelto a reiterar su convicción de que las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden, fueron fraudulentas, ha lamentado también el fallo que declaró ilegales sus aranceles, afeando que aun "sabiendo cuál era" su postura la Corte decidiera "regalar billones de dólares a países y empresas que se han aprovechado de Estados Unidos"

"Los cientos de miles de millones de dólares que nuestros adversarios quieren que nuestro país les devuelva a quienes han faltado al respeto a Estados Unidos hasta que yo llegué, deberían ser considerados, a ojos del público, como una razón más de la grave decadencia de Estados Unidos", ha afeado, antes de reivindicar su "derecho absoluto de cobrar aranceles de otra forma", tras el arancel del 15 por ciento anunciado después del fallo del tribunal.

"Los tribunales tratan a los republicanos, y a mí, de forma tan injusta, siempre protegiendo a quienes no deberían ser protegidos. Están altamente politizados", ha aseverado en una crítica extendida a partir del Tribunal Supremo, donde los magistrados conservadores ostentan seis de los nueve puestos.