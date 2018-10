Trump tacha de "violencia política" el envío masivo de paquetes sospechosos y apela a la unidad

Actualizado 24/10/2018 23:57:30 CET

WASHINGTON, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que el envío masivo de paquetes sospechosos a políticos demócratas, como el ex presidente Barack Obama y el matrimonio formado por el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, es un acto de "violencia política" y ha apelado a la unidad para combatirlo.

"En estos momentos tenemos que unirnos, tenemos que unirnos y enviar un mensaje claro y fuerte, un mensaje inequívoco de que los actos o las amenazas de violencia política de cualquier tipo no tienen cabida en Estados Unidos", ha dicho en un acto sobre drogas desde la Casa Blanca.

El mandatario norteamericano ha querido enfatizar que está en contra de todo tipo la violencia, expresando de esta forma su apoyo a los demócratas afectados por estos envíos. "Estamos extremadamente tristes y enfadados por lo que hemos visto hoy", ha recalcado.

Trump ha anunciado que hay una investigación exhaustiva en marcha para determinar el origen y la intención detrás de estos paquetes. "Se ha desplegado todo el peso de nuestro Gobierno (...) No escatimaremos esfuerzos (...) La seguridad del pueblo estadounidense es mi prioridad absoluta", ha afirmado.

La primera dama, Melania Trump, que no suele pronunciarse, también ha querido condenar estos "ataques cobardes". "Condeno enérgicamente a todos los que eligen la violencia", ha enfatizado, al tiempo que ha dado las gracias a las fuerzas de seguridad.

La Casa Blanca ya había reaccionado en un comunicado firmado por su portavoz, Sarah Sanders, en el que condena "el intento de ataques violentos realizado recientemente contra el presidente Obama, el presidente Clinton, la secretaria Clinton y otras figuras públicas".

"Estos actos intimidatorios son despreciables y quien quiera que sea responsable de ellos rendirá cuentas", ha añadido Sanders, asegurando que tanto el Servicio Secreto como otras agencias de seguridad "están investigando y emprenderán todas las acciones adecuadas para proteger a quien quiera que se vea amenazado por estos cobardes".

El vicepresidente, Mike Pence, ha utilizado Twitter para expresar su condena. "Estas acciones cobardes son despreciables y no tienen cabida en este país", ha escrito. "Los responsables serán llevados ante la justicia", ha asegurado.

"PATRÓN POLÍTICO"

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también ha visto un "patrón político" en estos envíos porque solo han llegado a representantes demócratas y se ha producido a tan solo un par de semanas de que se celebren las elecciones parlamentarias.

Interrogado por los periodistas si tenía algún mensaje para Trump, Cuomo, también demócrata, ha respondido: "Que baje el tono". "Quiero reducir la tensión, quiero reducir el rencor", ha añadido.

Las reacciones han llegado también desde el Congreso. Por ejemplo, el senador republicano Marco Rubio ha trasladado su apoyo a sus colegas demócratas: "Los terroristas que están detrás de esto descubrirán pronto que (...) si intentas matar a uno de nosotros tendrás que enfrentarte a todos".

La temperatura política se ha disparado a medida que se acercan las 'midterm'. El 6 de noviembre los republicanos se juegan su hegemonía en las dos cámaras del Congreso en unos comicios legislativas que servirán además para medir la popularidad de Trump en el ecuador de su mandato.

OBAMA, LOS CLINTON Y CONGRESISTAS

Las alarmas se han disparado cuando el Servicio Secreto ha informado este miércoles en un comunicado de que entre el martes y esta mañana (hora local) interceptó dos paquetes sospechosos que habían sido enviados a las casas de Obama en Washington y los Clinton en Nueva York.

"Los paquetes fueron identificados inmediatamente durante los procedimientos de supervisión rutinarios del correo como potenciales artefactos explosivos y fueron tratados adecuadamente como tales" sin que ninguno de los dos llegara a su destinatario, ha dicho el Servicio Secreto.

"Estamos bien gracias a los hombres y las mujeres del Servicio Secreto", ha dicho Hillary Clinton desde Florida. Su marido ha valorado asimismo el trabajo de las fuerzas de seguridad: "Trabajan incansablemente para mantener nuestro país y nuestras comunidades a salvo. Estaré eternamente agradecido por sus esfuerzos".

También ha llegado un paquete sospechoso a la sede de Timer Warner en Nueva York, que alberga el cuartel general de CNN. De acuerdo con CNN, estaba dirigido a John Brenan, director de la CIA con Obama que es un invitado asiduo de la cadena de televisión. La Policía ha evacuado todo el edificio y ha acordonado la zona como medidas preventivas.

El comisario de Policía James P. O'Neill ha informado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al alcalde y al gobernador de Nueva York, Bill de Blasio y Andrew Cuomo, respectivamente, de que el paquete contenía un artefacto explosivo y un sobre con un polvo blanco.

El presidente de CNN, Jeff Zucker, ha comunicado que las instalaciones de Time Warner seguirán precintadas hasta que las autoridades determinen qué es el polvo blanco y concluyan que el lugar es seguro. "Entretanto, el personal seguirá trabajando desde hoteles y restaurantes cercanos, así como otros lugares", ha declarado.

Cuomo ha revelado en la rueda de prensa que también ha llegado un paquete sospechoso a su oficina. Una fuente de la Policía de Nueva York ha dicho a CNN que, según las primeras pesquisas, este envío sería seguro. Al parecer, solo contiene documentos.

Asimismo, la oficina de la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz en Florida ha recibido un paquete sospechoso y ha tenido que ser evacuada. CNN ha apuntado que el paquete estaba destinado a Eric Holder, fiscal general con Obama.

La portavoz de la senadora demócrata Kamala Harris ha anunciado en Twitter que su oficina de California ha tenido que ser evacuada igualmente tras encontrar varios paquetes sospechosos alrededor del edificio. "No estaban dirigidos a la senadora ni a nuestra oficina", ha aclarado Lily Adams.

Un tercer congresista, la demócrata Maxine Waters, ha recibido un paquete sospechoso pero en su caso ha llegado a su despacho en el Capitolio, de acuerdo con fuentes citadas por ABC News.

El multimillonario George Soros ya recibió el pasado lunes un paquete sospechoso. "No nos sorprendería que se hubieran enviado más", ha admitido el gobernador de Nueva York en declaraciones a los medios de comunicación.

"UN ACTO DE TERROR"

El Servicio Secreto ha anunciado el inicio de "una investigación criminal de gran alcance que implicará todos los recursos federales, estatales y locales disponibles para determinar la fuente de los paquetes e identificar a los responsables".

Los medios de comunicación estadounidenses, que citan fuentes de seguridad, han revelado que los paquetes que contenían material explosivo --al parecer todo menos el enviado a Cuomo-- tenían artefactos de fabricación casera.

El alcalde de Nueva York no ha dudado en calificar los hechos como "un acto de terror". "Lo que hemos visto hoy ha sido un esfuerzo por aterrorizar", ha denunciado De Blasio.

Cuomo, por su parte, ha pedido a los neoyorquinos no caer en el miedo. "El terrorismo solo funciona su le dejamos trabajar. No permitiremos que estos terroristas cambien nuestro modo de vida", ha declarado.