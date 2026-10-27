Trump tilda de "estúpido" a Obama tras sus críticas a las reformas acometidas en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una comparecencia en la Casa Blanca (archivo) - Aaron Schwartz-Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado de "estúpido" y de "pésimo" dirigente al exmandatario Barack Obama, después de las críticas del demócrata a sus reformas en la Casa Blanca, que comparó con un establecimiento de la cadena de alimentación Cheesecake Factory.

Obama ironizó el sábado durante un acto de campaña en Ohio de cara a las 'midterms' del 3 de noviembre que Trump "está construyendo una sala de fiestas más grande que la Casa Blanca" y bromeó con los tonos dorados en el edificio. "Hay oro en todas partes. ¿Qué pasa con el oro? Todo, más oro. Ha hecho que la Casa Blanca tenga la misma pinta que si Sadam Husein hubiera abierto una Cheesecake Factory", dijo.

En respuesta, Trump ha defendido las labores de remodelación en la sede de la Presidencia, en la que han estado implicados "los mejores artesanos del mundo". "Estaba fatal", ha señalado, antes de agregar que Obama "no se dio cuenta" del supuesto mal estado del edificio porque "no se da cuenta de la suciedad".

"La Casa Blanca está en su mejor momento desde su construcción. Tenemos que explicárselo a Obama, porque no lo entiende; no es un tipo inteligente", ha manifestado. "No es inteligente en absoluto, a juzgar por la forma en que dirigió el país. Solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera", ha agregado.

Así, ha hecho hincapié desde la Base Conjunta de Andrews en que "la Casa blanca es el símbolo de Estados Unidos" y ha trasladado al expresidente demócrata que su comparación entre el edificio y un establecimiento de la citada cadena "demuestra por qué fue un pésimo presidente".

El cruce de comentarios llega en la recta final de la campaña electoral de cara a los comicios de mitad de legislatura, que permitirán renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, que a día de hoy se encuentran bajo control del Partido Republicano.