Trump transmite a Netanyahu su preferencia de seguir con las negociaciones nucleares con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha transmitido este miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su preferencia de continuar con las negociaciones para lograr un acuerdo con Irán durante una reunión celebrada en Washington.

"No se llegó a nada definitivo más allá de que insistí en que las negociaciones con Irán deben continuar para ver si se puede llegar a un acuerdo o no", ha indicado el presidente estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales.

Trump, que ha catalogado de "muy buen encuentro" la reunión con Netanyahu y varios de sus representantes en la Casa Blanca, ha afirmado que le ha hecho saber al primer ministro israelí que el camino de las negociaciones es preferible. "Si no se puede, tendremos que ver cuál será el resultado", ha enfatizado.

Trump ha aprovechado para recordar que la última vez que Teherán se negó a alcanzar un acuerdo fueron "golpeados" con la operación Martillo de Medianoche en la que Washington lanzó un ataque por sorpresa contra instalaciones nucleares iraníes.

"Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables. Además, discutimos el tremendo progreso que se está haciendo en Gaza, y la región en general. Hay verdaderamente paz en Oriente Próximo", ha asegurado el magnate republicano.

Por su parte, la oficina de Netanyahu ha difundido un escueto comunicado en el que señala que el primer ministro "hizo hincapié en las necesidades de seguridad del Estado de Israel en el contexto de las negociaciones". "Los dos dirigentes convinieron en mantener la coordinación y el estrecho contacto entre ellos", ha agregado.

Netanyahu se ha reunido durante la jornada con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente Donald Trump-- quienes han encabezado la delegación estadounidense en las negociaciones con Irán celebradas la semana pasada en Omán.

Netanyahu ha firmado este mismo miércoles el documento para su incorporación a la Junta de Paz creada por Trump para gestionar el alto el fuego en Gaza, después de las críticas iniciales al organismo alegando la composición diseñada por Washington. Durante la firma, estaba presente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.