Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

Archivo - Los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, Volodimir Zelenski (izquierda) y Donald Trump (derecha), respectivamente, durante un encuentro en enero de 2026 en el marco del Foro de Davos (archivo) - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, respectivamente, han mantenido este martes una reunión en el marco de la cumbre del G7 que se celebra en Francia, según unas fotografías publicadas por el mandatario ucraniano, sin que hasta ahora hayan trascendido detalles sobre el encuentro.

"Siempre es importante coordinar posiciones", ha dicho Zelenski en un breve mensaje en redes sociales junto a las fotografías, en las que se le ve hablando con Trump en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano, Rustem Umerov.

El propio Trump ha señalado este martes que Rusia debe acordar el fin de la guerra en Ucrania, aduciendo que tanto el Ejército ruso como el ucraniano registran muchas bajas cada mes, al tiempo que ha asegurado que centrará el foco en la situación tras lograr el acuerdo con Irán para cesar las hostilidades que lanzó el pasado 28 de febrero junto a Israel.

Por su parte, Zelenski desveló recientemente que propuso a sus socios que invitaran a la cumbre del G7 --que tiene lugar en Évian, a orillas del lago Lemán-- al presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechando la presencia de todas las partes interesadas en participar en un eventual negociación.