Turquía avisa de que los ataques de Israel en Líbano son "el mayor obstáculo" para la negociación

El portavoz del Ministerio de Defensa turco, Zeki Akturk, ofrece una rueda de prensa desde la base aérea de Incirlik, en el sur del país. - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han avisado este jueves de que los continuos ataques de Israel en Líbano son "el mayor obstáculo" para la negociación iniciada en Washington para restaurar la estabilidad en el país, apuntado su apoyo a las negociaciones y al alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán en el contexto de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

"Los ataques de Israel, que forman parte de su expansionismo regional, continúan. Los ataques en Líbano no solo perjudican la integridad territorial del país, sino también la estabilidad y la paz de la región, e interrumpen el proceso de negociación en curso", ha avisado el portavoz del Ministerio de Defensa turco, Zeki Aktürk, en una rueda de prensa desde Estambul.

Aunque ha aplaudido el inicio de las negociaciones entre Israel y el Líbano, que facilita Washington, ha insistido en que los ataques militares israelíes amenazan con descarrilar estos esfuerzos. "Afirmamos que los ataques de Israel, que son incompatibles con el espíritu de negociación, constituyen el mayor obstáculo para lograr un resultado positivo", ha señalado.

APOYO A LAS NEGOCIACIONES SOBRE LA GUERRA EN IRÁN

Respecto a la situación en Irán, Aktürk ha incidido en que Turquía prestará "todo el apoyo posible" para garantizar que el actual alto el fuego temporal "se convierta en un alto el fuego permanente". Esto es necesario, según Ankara, "antes de que se vuelva más complejo y difícil de gestionar", incidiendo en que este alto el fuego debe conducir a una paz "duradera" en la región.

"Esperamos que esta guerra, cuyas repercusiones regionales y mundiales se hacen sentir cada vez más, termine lo antes posible y que las partes actúen de forma constructiva en el proceso de negociación en curso", ha argumentado.

Estados Unidos e Irán siguen los contactos, con mediación de Pakistán, en el marco para lograr el cese de las hostilidades y cerrar un acuerdo sobre la cuestión nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la reapertura del estrecho de Ormuz, en plenos esfuerzos para concretar una segunda ronda de negociaciones que avance en el proceso tras la cita maratoniana del pasado sábado en Islamabad.

Dicha reunión se saldó sin un acuerdo para poner fin a la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel, si bien los esfuerzos se centran en un segundo encuentro antes del fin del alto el fuego de dos semanas que expira el 21 de abril.