Turquía confirma la muerte de un militar en una operación contra un "paso ilegal" en la frontera con Irán

Archivo - Un militar junto a una bandera de Turquía - MINISTERIO DE DEFENSA DE TURQUÍA - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han confirmado este jueves la muerte de un militar durante una operación contra un "paso ilegal" en la frontera con Irán, antes de afirmar que los disparos habrían sido realizados desde territorio iraní por personas no identificadas y señalar que tanto Ankara como Teherán están ya investigando el incidente.

El portavoz del Ministerio de Defensa turco, Zeki Akturk, ha señalado en rueda de prensa que el incidente tuvo lugar el 31 de octubre, antes de identificar al fallecido como Yusuf Sait Unlu, quien "cayó mártir a causa de disparos que se considera que habrían sido realizados desde el lado iraní".

"Tras el incidente, se inició de inmediato una investigación judicial y administrativa, y el 3 de noviembre de 2026 se celebró una reunión con funcionarios iraníes en el lugar de los hechos", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que tiene constancia de que las autoridades iraníes " también han puesto en marcha una investigación judicial y administrativa para esclarecer lo sucedido".

Así, ha hecho hincapié en que hay "esfuerzos minuciosos en marcha, en coordinación con las autoridades iraníes, para esclarecer todos los aspectos del incidente", según un comunicado publicado por la cartera. Por último, ha expresado sus condolencias a los familiares del fallecido, sin que Teherán se haya pronunciado por ahora sobre el suceso ni haya confirmación sobre quién estuvo detrás de los disparos.