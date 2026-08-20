Turquía denuncia el ataque israelí contra una base aérea siria y niega que tuviera un despliegue militar

Archivo - El portavoz del Ministerio de Defensa turco, Zeki Akturk. - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han denunciado este jueves el ataque israelí contra el aeropuerto militar de Abú al Duhur, en el norte de Siria, y han negado que hubiera un despliegue militar turco en la base, como alega Israel para justificar su acción militar.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, el contralmirante Zeki Akturk, ha señalado que el ataque de Israel "es un acto destinado a perjudicar la estabilidad, la seguridad, la unidad y la integridad de Siria".

"Hacemos hincapié en cada oportunidad en que los ataques que violan la soberanía y la integridad territorial de Siria son inaceptables", ha indicado el portavoz del Ministerio de Defensa turco, quien ha negado que hubiera presencia militar en la zona, motivo que alega Israel para defender el bombardeo en cuestión.

"Afirmamos que no había ninguna delegación militar turca en la base aérea de Abú al Duhur en Siria antes ni durante el ataque israelí a la base", ha asegurado Akturk, quien ha recalcado que para mantener la paz y la estabilidad tanto en Siria como en la región "es esencial que Israel cese estos ataques temerarios y cumpla con las exigencias del Derecho Internacional".

De esta forma, las autoridades turcas han recalcado que mantendrán el apoyo a Siria en sus esfuerzos por construir su propia infraestructura y capacidad militar, siguiendo la iniciativa para unificar sus Fuerzas Armadas.

Estas palabras llegan cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha denunciado que Turquía intenta de establecer una base militar en Siria "cerca de Alepo" y subrayado que el bombardeo es "un mensaje" que lanza para que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, evite "peligrosas aventuras en Siria".

ISRAEL BUSCA SOCAVAR EL PLAN DE GAZA

Respecto a los últimos acontecimientos en Gaza, donde Israel ha redoblado los ataques, las autoridades turcas han criticado que las acciones de Tel Aviv "socavan los esfuerzos para establecer una paz justa y duradera" y "profundizan aún más la inestabilidad regional".

De este modo, el portavoz militar turco ha subrayado que pese a los acuerdos firmados, "Israel continúa sus ataques y actividades militares en el sur del Líbano; y con sus recientes ataques contra Siria, ataca la integridad territorial, la soberanía y la unidad de ese país".

"No debemos permitir bajo ningún concepto que se arraigue la percepción de que las intervenciones militares de Israel en países vecinos son normales y aceptables. El futuro de la región debe construirse no sobre el uso unilateral de la fuerza, sino sobre un entendimiento de seguridad basado en el Derecho Internacional y el respeto a la soberanía e integridad territorial de los países", ha exigido.

Akturk ha reclamado así a la comunidad internacional que adopte medidas "más concretas y eficaces" contra las acciones de Israel que amenazan la paz y la estabilidad regionales. "Nuestra prioridad es evitar que nuestra región se vea arrastrada a un mayor conflicto e inestabilidad, y lograr una paz y seguridad permanentes", ha incidido.