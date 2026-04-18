Turquía denuncia que Israel solo persigue el conflicto para expandir su territorio en la región

Archivo - El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

El "enorme apoyo de Europa y EEUU" a Israel "complica más las cosas", según Fidan, que critica la pasividad de la UE MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se ha declarado convencido este domingo de que Israel no está involucrado en los conflictos de hoy para garantizar su seguridad, como asegura el Gobierno israelí, sino que su intención última es la de expandir su territorio como ha ocurrido en Siria, Líbano, Gaza y Cisjordania.

"Israel no busca su propia seguridad. Lo que busca es expandir su territorio", ha indicado Fidan durante su comparecencia en la segunda jornada del Foro Diplomático de Antalia que se está celebrando en la ciudad turca.

En su evaluación de la situación, Fidan ha explicado que el factor que "complica aún más las cosas" es el "enorme apoyo que Israel recibe de Estados Unidos y de Europa".

Para el ministro de Exteriores, la crisis actual ha puesto de manifiesto que "Israel representa una amenaza regional" y que los países vecinos "están al borde de un nuevo despertar".

Fidan ha abordado también la situación actual de los Estados-nación, un tema recurrente en el foro de Antalia, al poner en duda la viabilidad de la Unión Europea, una "institución que no se está uniendo ni utilizando su propio poder para tomar una postura que restrinja las actividades de Israel".

"Ahora vemos que los Estados-nación desempeñan un papel más importante en el sistema internacional. Desde esta perspectiva, la diplomacia cobra mayor relevancia para los Estados. Si esperamos que el sistema establecido continúe por sí solo, primero veremos una guerra y luego la destrucción", ha manifestado.

Fidan ha apuntado a las directrices políticas que ha seguido Estados Unidos desde la II Guerra Mundial, como una de las principales grietas de este sistema por un país que, tras el conflicto "se convirtió en el líder del nuevo orden mundial", antes de desatar la paradoja de que "en el período posterior, el padre del nuevo sistema comenzó a desintegrar el propio sistema".