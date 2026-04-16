Turquía ordena detener a más de 80 personas por "aplaudir" en redes sociales los ataques en dos escuelas

Archivo - Una valla de la Policía de Turquía en una plaza en Estambul - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han emitido órdenes es arresto contra más de 80 personas sospechosas de publicar mensajes "aplaudiendo a criminales" y "afectando al orden público" tras los dos ataques perpetrados durante los últimos días en dos escuelas en el sur del país euroasiático.

La Policía turca ha indicado en un comunicado que "se han emitido órdenes de arresto contra 83 personas que habrían participado en mensajes y actividades ensalzando el crimen y los criminales y afectando negativamente al orden público", antes de destacar que "ya hay procedimientos legales en marcha" contra ellas.

Asimismo, ha especificado que "el acceso a 940 cuentas en redes sociales ha sido bloqueado, mientras que 93 grupos de Telegram han sido cerrados". "Los proceso legales contra los sospechosos están siendo llevados a cabo de forma exhaustiva por nuestras unidades", ha dicho, sin más detalles al respecto.

Por su parte, el Parlamento de Turquía sopesa planes para establecer un comité parlamentario para investigar los últimos ataques en escuelas, según ha informado el diario 'Daily Sabah', tras la muerte el miércoles de nueve personas en un tiroteo en un colegio en Kahramanmaras.

El atacante era un estudiante de 8º grado --el último de la Escuela Secundaria Inferior turca y equivalente a 2º de la ESO--, según indicaron las autoridades tras el suceso, que tuvo lugar un día después de que se registrara otro tiroteo el martes contra un instituto de la ciudad de Sanliurfa (sur), que se saldó con 16 heridos.