Turquía, Qatar, Pakistán e Indonesia sellan una alianza en materia de industria de Defensa

Turquía, Qatar, Pakistán e Indonesia han firmado este miércoles un memorando de entendimiento sobre industria de Defensa. - MINISTERIO DEFENSA DE TURQUÍA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turquía, Qatar, Pakistán e Indonesia han firmado este miércoles un memorando de entendimiento sobre industria de Defensa que permitirá reforzar la cooperación y multiplicar las exportaciones militares entre estos países.

La firma ha tenido lugar en Doha, capital de Qatar, en el marco de la visita de los representantes de Defensa de los citados países. En concreto, el pacto se basa en proyectos de defensa ya existentes entre los cuatro países, en un intento de elevar la cooperación multilateral.

Aparte del suministro de sistemas militares entre estos cuatro países, el objetivo último de la alianza es avanzar hacia la producción conjunta, la transferencia de tecnología, la interoperabilidad y la integración de las cadenas de suministro, ha indicado el Secretariado de Industrias de Defensa turco.

El pacto sellado en Doha resulta especialmente atractivo para Ankara, que destaca como mayor potencia industrial entre los países firmantes. Turquía ha visto como sus exportaciones de armas se han disparado un 122% en los últimos cinco años, llegando a ser el undécimo país del mundo que más material militar vende a terceros países, principalmente a sus socios de la OTAN.