Turquía ve como una "violación del Derecho Internacional" el acuerdo militar entre Francia y Chipre

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Chipre. - Europa Press/Contacto/Kostas Pikoulas - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han condenado este jueves el acuerdo militar entre Francia y Chipre y han asegurado que este "viola los acuerdos firmados en 1960 y el Derecho Internacional", al tiempo que han asegurado que altera "el frágil equilibrio" existente en la isla del Mediterráneo.

"Este acuerdo entre Francia y la administración grecochipriota es contrario a los acuerdos alcanzados en el pasado", ha indicado el Ministerio de Defensa turco en un comunicado. "Este pacto busca modificar unilateralmente el equilibrio de poderes en la isla y acabar con los derechos soberanos de los turcochipriotas", ha lamentado.

Así, ha descrito la situación como una "provocación" y ha lamentado que este tipo de "medidas carecen de legitimidad alguna y tienen consecuencias que no han sido estudiadas debidamente y con cuidado". "Esto podría acarrear efectos peligrosos para el sur de la isla", ha añadido.

Por ello, ha dicho estar "observando de cerca los acontecimientos", y ha criticado estas medidas por considerarlas "desestabilizadoras" para la zona del Mediterráneo oriental, donde el país mantiene una serie de disputas también con Grecia.

Las partes firmaron el acuerdo el lunes en Nicosia, la capital chipriota. El texto facilita el despliegue de fuerzas francesas en Chipre para "propósitos humanitarios tanto en el Mediterráneo oriental como en Oriente Próximo".

No obstante, las Fuerzas Armadas francesas ya utilizan a menudo Chipre como base de apoyo y despliegue en el marco de conflictos y crisis en la región. El Gobierno turco ha manifestado que, como "país garante, seguirá protegiendo los derechos e intereses de la población de la República Turca del Norte de Chipre y garantizando la seguridad, como ha hecho en el pasado".