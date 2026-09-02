Tusk apunta a un "acto de sabotaje" en el incendio de una planta de producción de drones en Polonia

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk. - Europa Press/Contacto/Fot.Tedi/Newspix.Pl

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha señalado este miércoles como un "acto de sabotaje" el incendio en una planta de producción de drones registrado hace unos días en la ciudad de Skarzysko-Kamienna, en el centro del país, al que siguió un incidente similar en otra empresa de defensa en la ciudad de Lublin.

"En cuanto a los incendios en las dos plantas, en el caso de Skarzysko-Kamienna, no cabe duda de que se trató de un incendio provocado deliberadamente, un acto de sabotaje", ha señalado el primer ministro polaco en declaraciones posteriores a la reunión semanal de su gabinete recogidas por la emisora Polskie Radio.

Así se ha referido al incidente sucedido en una planta operada por el contratista de defensa WB Electronics que produce sistemas no tripulados.

Respecto al incendio sucedido en otra fábrica de componentes aeronáeuticos en Lublin, Tusk ha dicho "no contar con tales pruebas", si bien ha afirmado que no se descarta ninguna tesis "dada la naturaleza de la producción".

Aunque no ha atribuido los sabotajes denunciados en suelo polaco, el dirigente 'popular' ha señalado que las próximas semanas y meses serán "críticos" para los países de Europa del Este ante "los planes rusos de aumentar la tensión y la desestabilización".

"En Polonia y Alemania, en las últimas horas, han ocurrido incidentes muy preocupantes. Esto es una continuación de las acciones de escalada por parte de Rusia en toda la región", ha añadido vinculando los incidentes con los ataques fallidos en el aeropuerto de Leipzig que las autoridades alemanas achacaron a Moscú.