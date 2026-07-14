Tusk confirma que Polonia acogerá en otoño las primeras maniobras militares de la coalición de apoyo a Ucrania

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ofrece declaraciones. - Europa Press/Contacto/Fot.Tedi/Newspix.Pl

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha confirmado este martes que el país acogerá en otoño las primeras maniobras militares de la coalición de apoyo a Ucrania, después del acuerdo alcanzado en el seno del grupo en la cita organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en París este lunes.

"Las primeras maniobras en las que participarán las tropas francesas y británicas tendrán lugar en Polonia en otoño de este año", ha afirmado el dirigente polaco en declaraciones a la prensa desde Francia, donde ha participado en el desfile militar por la fiesta nacional gala. "Se tratará de maniobras que prepararán a toda la coalición reunida en París para ofrecer garantías reales de seguridad a Ucrania, pero también a la región", ha señalado.

Según Tusk, este paso responde a la escalada de ataques rusos contra Ucrania y a las "las últimas declaraciones" del presidente ruso, Vladimir Putin, "repletas de amenazas" contra el país vecino.

"La escalada de la que llevo hablando desde hace tiempo por parte de Rusia sigue siendo posible y, por ello, con gran satisfacción hemos tomado esta decisión definitiva de que Polonia acogerá no solo a soldados estadounidenses, sino también a británicos y franceses", ha informado.

Los líderes de la coalición de voluntarios para Kiev han acordado que las tropas internacionales que formarán parte de la futura Fuerza Multinacional, prevista para desplegarse en un escenario posbélico, llevarán a cabo ejercicios militares "en los próximos meses".

La reunión de la coalición en Francia juntó a líderes europeos con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, una cita en la que los participantes acogieron con "beneplácito" el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a las garantías de seguridad para Ucrania durante la reciente cumbre de la OTAN en Ankara.

Reiteraron su apoyo al diálogo directo entre las partes, al establecimiento de un alto el fuego sobre la línea de contacto y la continuación de negociaciones "constructivas", siempre que estén sustentadas en los principios de que "no hay paz sin Ucrania" y que "no se puede negociar ningún acuerdo sobre los intereses y la seguridad europeos sin los europeos".