Tusk justifica la intervención en el Constitucional y atribuye la crisis al PiS y a "bots rusos"

Archivo - El primer ministro de Polonia, Donald Tusk - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha defendido este sábado la intervención del Tribunal Constitucional del viernes como medida necesaria ante la "destrucción del estado de derecho" que atribuye al ahora opositor partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) y a "bots rusos".

"El ataque contra el tribunal y sus jueces es otro paso más en el proceso de destrucción del estado de derecho en Polonia a manos del partido Ley y Justicia y de los presidentes (Andrzej) Duda y (Karol) Nawrocki", ha afirmado Tusk en un mensaje a la nación emitido este sábado por la noche.

Tusk ha argumentado que tras semanas de espera, los jueces elegidos legalmente por el Parlamento, aunque no juramentados ante el presidente Nawrocki por la negativa de éste, "decidieron asumir sus funciones y fueron atacados". Así, ha elogiado la intervención de la Policía con una reacción "calmada pero firme ante todas las agresiones".

"El camino hacia la paz no puede ser rendirse a la falta de leyes y a la violencia. Un estado democrático debe ser fuerte y capaz de aplicar justicia", ha advertido en referencia a la presencia de manifestantes ante la sede del tribunal, que Tusk atribuye al partido PiS.

En particular ha criticado la entrada anoche del presidente polaco, afín al PiS, Karol Nawrocki, en la sede del Constitucional y el enfrentamiento físico con la jueza Anna Korwin-Piotrowska, afín a Tusk y autoproclamada presidenta de la corte.

"El estado de derecho se diferencia de la ley de la jungla en que el músculo y la mala educación no deciden quién tiene razón. En un estado de derecho una jueza, incluso una pequeña mujer, no se pliega a un bruto agresivo", ha reivindicado. Un político, ni siquiera el presidente de un país, "no puede entrar en un tribunal y dar órdenes o intimidar a jueces", ha argumentado."Nadie tiene ninguna duda de que el tribunal en su forma impuesta por el PiS no era un auténtico tribunal", ha remachado.

EJÉRCITO DE BOTS RUSOS

Tusk ha denunciado que "desde hace años hay organizaciones y políticos de Polonia que quieren destruir la democracia y el estado de derecho". "No es una coincidencia que tengan apoyo de fuerzas prorrusas de todo el mundo y hoy, en este conflicto tengan el apoyo de un ejército de bots rusos en internet", ha argumentado.

"Incluso han recibido públicamente elogios del ideólogo jefe del Kremlin", ha asegurado Tusk. "No me corresponde hoy juzgar sus motivos, ya sea avaricia, estupidez o traición. Al final el resultado es el mismo", ha señalado.

Tusk ha planteado una metáfora sobre la situación en la que un ladrón le roba el bolso a una persona mayor, pero "cuando es detenido, empieza a gritar que se está ejerciendo la violencia contra él". "Quieren que el ladrón y la víctima compartan el contenido el bolso a partes iguales", ha advertido.

En su conclusión, Trusk ha manifestado su confianza en que el Tribunal Constitucional se recuperará y "empezará a funcionar como debe, también de forma independiente a mí". "Polonia es fuerte, democrática y está decidida. No ha muerto y no va a morir", ha remachado.

El Gobierno de Donald Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero Nawrocki solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.

El conflicto ha estallado definitivamente el viernes, cuando una de las juezas de la corte, Anna Korwin-Piotrowska suspendió unilateralmente y durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk.