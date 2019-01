Tusk revela que David Cameron creía que no había "peligro" por convocar un referéndum sobre el Brexit

Publicado 21/01/2019 19:40:37 CET

LONDRES, 21 Ene. (Reuters/EP) -

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha revelado este lunes que el primer ministro británico, David Cameron, quien convocó el referéndum de salida de la UE de 2016, creía que no había "peligro" alguno de que los partidarios de la salida de Reino Unido lograra la victoria.

Cameron se comprometió en 2013 a convocar un referéndum, cuando gobernaban en coalición con los liberaldemócratas para frenar el ascenso del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP). Cameron ganó las elecciones de 2015 y tuvo que cumplir su compromiso. El referéndum deparó un 52-48 a favor de la salida de Reino Unido de la UE pese a que el propio Cameron lideró la campaña por la permanencia, por lo que dimitió del cargo.

"Le pregunté a David Cameron por qué decidió convocar este referéndum tan peligroso e incluso estúpido y me respondió que el único motivo era por su propio partido", ha explicado Tusk en declaraciones a la BBC para un programa que se emitirá próximamente.

"Se sentía muy seguro porque pensaba que no había ningún riesgo con el referéndum porque su socio de coalición, los liberales, bloquearían la aprobación de este referéndum, pero ganó por sorpresa y no había socio de coalición, así que, paradógicamente, David Cameron se convirtió en la auténtica víctima de su victoria", ha explicado. Para Tusk, el referéndum del Brexit fue "el mayor error" de Cameron.

Un antiguo portavoz de Cameron, Craig Oliver, ha calificado de "completamente equivocados" los comentarios de Tusk. "David Cameron se pasó toda la campaña electoral de 2015 que no lideraría ningún tipo de Gobierno que no convocase un referéndum", ha indicado en Twitter. "La coalición como excusa no es más que un mito", ha agregado.

La semana pasada Cameron afirmó en 'The Daily Mirror' que no lamentaba haber convocado el referéndum. "Era una promesa que hice dos ías antes de las elecciones generales de 2015. Estaba en el programa. Se aprobó en el Parlamento", dijo. "Evidentemente lamento haber perdido el referéndum. Lo lamento profundamente", apuntó.