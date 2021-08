Twitter suspende nuevamente la cuenta de una congresista republicana de EEUU por mensajes "engañosos" sobre la COVID-19

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La red social Twitter ha suspendido durante una semana la cuenta de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene por difundir comentarios sobre la pandemia de coronavirus que han sido considerados "engañosos" por la compañía.

Greene afirmó el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos (DFA) "no debería aprobar las vacunas contra la COVID-19" y resaltó que las mismas están "fallando" y son ineficaces a la hora de contener la propagación del virus, "al igual que las mascarillas".

Tras ello, un portavoz de la compañía ha detallado que el tuit ha sido designado como "información engañosa sobre la COVID-19" y ha agregado que "la cuenta estará en modo de solo lectura durante una semana debido a las repetidas violaciones de las normas de Twitter", según la cadena de televisión estadounidense CNN.

Greene ha resaltado tras la decisión de Twitter que la red social ha tomado esta decisión contra ella "por decir la verdad y tuitear lo que mucha gente dice". "Tengo familiares vacunados que están enfermos con COVID-19. Los estudios muestran que la gente vacunada aún se contagia y contagia la COVID-19", ha argüido.

"En mi opinión, la FDA no debe aprobar estas vacunas hasta que haya más investigaciones", ha manifestado. "Si Marjorie Taylor Greene se atreve a decir la verdad, Twitter me suspende porque la verdad es ofensiva para los frágiles hipócritas en Twitter. Me niego a ser silenciada sobre estos asuntos vitales y el arma biológica china que supone la COVID-19", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que "permiten que se publoque pornografía en Twitter" y que "se publiquen mensajes sobre padres (...) cambiando el género a sus hijos en Twitter", pero "Twitter no permite una discusión real sobre la verdad por parte de una congresista electa porque sólo le interesa la agenda comunista de los demócratas para Estados Unidos".

"¿Por qué (el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony) Fauci critica duramente a los ciclistas al aire libre sin mascarilla pero guarda silencio por la sofisticada fiesta de cumpleaños de (el expresidente Barack) Obama en un evento supercontagiador para las élites de Hollywood y los demócratas?", se ha preguntado.

"¿Por qué está bien y es moral permitir que decenas de miles de migrantes positivos por COVID-19 entren en nuestro país y se les envíe a todos los estados con dinero de los contribuyentes mientras se fuerza a nuestros hijos a ponerse mascarilla para ir a la escuela?", ha cuestionado, según ha informado el diario 'The Washington Examiner'.

Greene, que en el pasado ha comparado la obligación del uso de mascarilla en el Capitolio con el Holocausto, ya ha sufrido otras dos suspensiones temporales previas en la red social por sus controvertidas declaraciones y se expone a un cierre de la cuenta en Twitter.

La congresista ya sufrió una suspensión similar este año tras publicar mensajes sobre una supuesta manipulación de los resultados en las elecciones al Senado en Georgia, lo que ha sumado a diversas teorías conspiratorias acerca de la pandemia.

Asimismo, la semana pasada sugirió a los estados del sur de Estados Unidos recibir a los "amigos del estado policial" del presidente, Joe Biden, con sus armas de fuego si se presentan en sus hogares para saber si han sido vacunados.

Greene, una de las más férreas defensoras de las teoría de la conspiración del expresidente Donald Trump, fue reprendida hace unos meses por el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, quien dijo que sus "mentiras locas" son "un cáncer" para el partido y el país norteamericano.