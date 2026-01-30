La UA llama a la calma en Etiopía en medio de un repunte de las hostilidades en la región de Tigray

Archivo - Imagen de archivo de etíopes en la región de Tigray - Europa Press/Contacto/Edgar GutiĂ�rrez - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana ha llamado inmediatamente a la calma al Ejército etíope y a los grupos armados de la región de Tigray para evitar que los recientes enfrentamientos de esta semana no acaben degenerando en un nuevo estallido del devastador conflicto armado que dejó, según las estimaciones oficiales más conservadoras, unos 100.000 muertos entre 2020 y 2022.

Las hostilidades actuales se centran en Tselemt, una localidad estratégica dentro de la disputada zona occidental de Tigray, en estado de tensión constante desde la firma del acuerdo de paz en Pretoria (Sudáfrica) porque las milicias del vecino estado de Amhara, aliadas del Gobierno etíope, se han negado a retirarse de los territorios que se apropiaron durante el conflicto.

El acuerdo de paz corre serio peligro por las disputas internas que han acabado resquebrajando a las autoridades tigriñas del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), garantes de un pacto que puso fin a uno de los conflictos más sangrientos de la historia reciente de África.

En su día, el entonces mediador de la Unión Africana y expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo llegó a estimar el total de muertos en más de 600.000, en medio de un auténtico espectro de atrocidades, denunciaron en su momento ONG, cometidas por todas las partes en conflicto, desde ejecuciones en masa a abusos sexuales, pasando por reclutamiento forzado.

En vista de la situación, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahoud Ali Yusuf, ha expresado "su profunda preocupación por los recientes acontecimientos" y "reitera la importancia fundamental y continua de preservar los logros alcanzados con tanto esfuerzo".

La Unión Africana reafirma su "compromiso inquebrantable" con la "aplicación plena y efectiva" del Acuerdo de Cese Permanente de Hostilidades de Pretoria y "reitera su continuo apoyo a las partes en todo este proceso de consolidación de la paz y reconciliación".

A este respecto, la Unión Africana, a través de su Grupo de Alto Nivel sobre Etiopía, "sigue dispuesta a intensificar la facilitación del diálogo, la cooperación y el fomento de la confianza entre las Partes, en apoyo de la paz y la estabilidad sostenibles en la región de Tigray".