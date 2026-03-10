Ucrania acusa de "chantaje" a Hungría tras revelar que retienen dinero del Oschadbank hasta reabrir el Druzhba

Andri Sibiga, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han acusado este martes al Gobierno de Hungría de cometer "chantaje" una vez ha confirmado que retendrá los bienes incautados hace unos días al banco estatal ucraniano Oschadbank hasta que Kiev reabra el oleoducto Druzhba, nuevo motivo de fricción entre ambos a razón de la guerra con Rusia.

"Se les ha caído la máscara. Las autoridades húngaras ya no ocultan su chantaje", ha reaccionado el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, a una últimas declaraciones del titular de Transportes de Hungría, János Lázár, que condiciona la devolución de estos bienes a la reapertura del oleoducto.

Los hechos se remontan a la semana pasada cuando Kiev denunció que un grupo de empleados del banco ucraniano fueron retenidos mientras cruzaban territorio húngaro con 40 millones de dólares, 35 millones de euros y nueve kilos de oro, que habían retirado del Raiffeisen Bank Austria, en Viena.

Para Sibiga estas últimas declaraciones son una clara muestra de que "tomaron rehenes y robaron dinero para exigir un rescate", lo que ha calificado como "terrorismo de Estado", según se puede leer en sus redes sociales.

En la víspera, el ministro de Transportes húngaro confirmó que la operación para detener a este grupo de trabajadores del banco ucraniano no fue casual, sino que estuvo motivada por el bloqueo del envío del petróleo ruso que llega a través del oleoducto Druzhba, principal vía de suministro de Hungría.

"Si nos chantajean, no podemos ser tan estúpidos como para dejarlo pasar", dijo Lázár, quien ha advertido de que estos traslados de grandes cantidades de dinero en efectivo organizados por las autoridades ucranianas han sido frecuentes desde el inicio de la invasión rusa hace poco más de cuatro años.

"No hicimos lo que hicimos por casualidad, no les devolveremos el dinero (...) el dinero se quedará aquí por ahora, estamos esperando la apertura del oleoducto y nuevos envíos de dinero ucraniano a través de Hungría", afirmó Lázár, según recoge el portal de noticias húngaro Telex.

Lázár incidió además en la idea de que dichas cantidades podrían haber servido a los intereses del crimen organizado, a través del blanqueo de capitales, e incluso a la financiación de partidos políticos húngaros, una de las recurrentes denuncias de Budapest de los últimos tiempos a un mes de las elecciones legislativas.