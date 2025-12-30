Ucrania acusa a Rusia de atacar con drones el puerto de Odesa, alcanzando dos buques civiles

Archivo - Imagen de archivo del puerto de Odesa, en Ucrania. - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han acusado este martes a Rusia de lanzar ataques con drones contra la infraestructura portuaria de la ciudad de Odesa, alcanzando dos buques civiles que se encontraban en el lugar, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.

La Armada ucraniana ha apuntado en un mensaje en su cuenta en Telegram que el Ejército ruso ha alcanzado con drones los buques 'Emmakris III' y 'Captain Karam', que "entraron a puerto para cargar trigo", sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

"Los puertos y el transporte marítimo civil son infraestructuras civiles. Los ataques contra ellos representan una amenaza para la vida de los civiles y socavan la seguridad alimentaria mundial", ha subrayado, antes de tildar el ataque de "crimen de guerra deliberado".

Las tropas rusas han lanzado decenas de ataques contra el puerto de Odesa, de importancia estratégica, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin que los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo hayan dado resultados hasta la fecha.