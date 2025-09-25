Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 175 drones contra el país durante las últimas horas

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso en Kiev (Ucrania) - Kirill Chubotin / Zuma Press / ContactoPhoto

Kiev afirma haber derribado 150 aparatos, mientras Moscú anuncia la destrucción de otros 55 drones lanzados por Ucrania

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este jueves el lanzamiento de más de 175 drones por parte de las tropas rusas contra el país y han asegurado haber derribado 150 de los aparatos, en una nueva oleada de ataques que por ahora no deja informaciones sobre víctimas.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que Rusia ha lanzado 176 drones kamikaze tipo 'Shahed', antes de afirmar que los sistemas de defensa aérea y las tropas de guerra electrónica derribado 150 de ellos.

"Se han registrado impactos de trece drones en ocho ubicaciones, así como la caída de restos de un aparto derribado en otra ubicación. El ataque continúa", ha alertado, sin facilitar informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado en su cuenta en Telegram que sus sistemas de defensa aérea han interceptado 55 aparatos no tripulados lanzados por las tropas ucranianas en Rostov, Krasnodar, el mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014, sin más detalles al respecto.