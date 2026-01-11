Ucrania anuncia ataques contra tres plataformas petroleras de Rusia en el Caspio

Ataque del Ejército ucraniano contra una plataforma petrolera de Lukoil en el mar Caspio, a 11 de enero de 2026 - ESTADO MAYOR DE UCRANIA / TELEGRAM

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército ucraniano ha anunciado este domingo que ha efectuado ataques contra tres plataformas del gigante petrolero ruso Lukoil en el mar Caspio, según un comunicado del Estado Mayor de Ucrania.

"Como parte de las medidas para reducir el potencial militar y económico del agresor, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron tres plataformas de perforación de la Corporación Lukoil en aguas del Mar Caspio: la 'V. Filanovski', la 'Yuri Korchagin' y la 'Valeri Grayfer'", especifica la nota publicada en Telegram.

Las plataformas, que habrían resultado dañadas por "impactos directos" eran empleadas para "abastecer a las fuerzas rusas en Ucrania", según el comunicado.

Rusia todavía no se ha pronunciado sobre estos ataques, que ocurren en medio de cruces de bombardeos contra la infraestructura enemiga para dificultar el suministro de energía durante el crudo invierno.