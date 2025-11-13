Ucrania anuncia que realizará auditorías a todas las empresas estatales a causa del escándalo de Energoatom

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ha anunciado este jueves que el Gobierno va a poner en marcha una serie de auditorías a todas las empresas estatales, en especial aquellas relacionadas con el sector energético, a causa del último escándalo de corrupción relacionado con Energoatom.

Se trata de "una solución integral para todas las empresas estatales", ha explicado la primera ministra, quien ha calificado de "inaceptable" este nuevo escándalo de corrupción que ha sacudido el seno del Gobierno ucraniano y que ya se ha cobrado la dimisión de los ministros de Energía y de Justicia.

"Hemos dado instrucciones a los consejos de supervisión para que verifiquen el estado de los trabajos, especialmente en materia de adquisiciones", ha dicho Sviridenko, quien ha subrayado que "erradicar la corrupción es una cuestión de honor y, sobre todo, de dignidad" hacia quienes están luchando en el frente.

Ese "plan integral" del que ha hablado Sviridenko incluye una revisión de Energoatom, así como la suspensión de su dirección y la inhabilitación de los "empleados sospechosos" de incumplir sus obligaciones para con la ley.

Sviridenko ha querido destacar la rápida respuesta del Gobierno, al instar a los ministros señalados a dimitir, imponer sanciones a los sospechosos de la fiscalía, o bien el proceso de revisión de Energoatom, epicentro de esta trama para malversar hasta cien millones de dólares, que incluía sobornos de contratistas para hacerse con los contratos de construcción de defensas para las centrales ucranianas.

Así, ha remarcado que mientras Rusia continúa golpeando la infraestructura energética, no puede ocurrir un escándalo como este. "Debemos garantizar luz, gas y calefacción a todas las familias", ha dicho antes de anunciar un paquete de 20 millones de euros para las zonas más afectadas por los bombardeos rusos.

Esta ayuda --que incluye mejora y construcción de refugios, protección de zonas clave, reparación de infraestructura y redes públicas, o compra de combustible-- beneficiará a 93 municipios de las regiones de Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporiyia, Nicolaiev, Odesa, Jersón, Sumi, Járkov y Chernígov, ha explicado.