Ucrania aplaude las nuevas sanciones de la UE por la deportación de niños ucranianos a Rusia

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante la Asamblea General de la ONU. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha aplaudido este lunes las nuevas sanciones de la Unión Europea por la deportación de niños ucranianos a Rusia, apuntando que sirven para promover la rendición de cuentas por estos casos.

"Celebro las sanciones de la UE anunciadas hoy contra diez personas y 17 entidades implicadas en la deportación, la asimilación forzosa y la militarización de niños ucranianos por parte de Rusia", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en el que recalca que las personas implicadas "en el robo de niños y en el intento de borrar su identidad ucraniana deben afrontar las consecuencias".

"Ninguna persona, institución o país que ayude a Rusia a cometer estos crímenes debe eludir su responsabilidad", ha subrayado, tras ensalzar el trabajo de la UE para sancionar a los implicados en este fenómeno.

"Seguiremos trabajando juntos para traer a todos los niños ucranianos de vuelta a casa y exigir responsabilidades a quienes sean responsables", ha subrayado Sibiga.

El bloque europeo ha aprobado una nueva tanda de sanciones contra responsables de la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia y territorios ocupados, al tiempo que ha adoptado medidas contra otras diez personas por la exclusión del partido opositor Yabloko de las elecciones parlamentarias rusas y los procesos contra varios de sus dirigentes.