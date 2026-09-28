Ucrania aplaude las nuevas sanciones de la UE por la deportación de niños ucranianos a Rusia

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante la Asamblea General de la ONU.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante la Asamblea General de la ONU. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 28 septiembre 2026 15:06
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MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha aplaudido este lunes las nuevas sanciones de la Unión Europea por la deportación de niños ucranianos a Rusia, apuntando que sirven para promover la rendición de cuentas por estos casos.

"Celebro las sanciones de la UE anunciadas hoy contra diez personas y 17 entidades implicadas en la deportación, la asimilación forzosa y la militarización de niños ucranianos por parte de Rusia", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en el que recalca que las personas implicadas "en el robo de niños y en el intento de borrar su identidad ucraniana deben afrontar las consecuencias".

"Ninguna persona, institución o país que ayude a Rusia a cometer estos crímenes debe eludir su responsabilidad", ha subrayado, tras ensalzar el trabajo de la UE para sancionar a los implicados en este fenómeno.

"Seguiremos trabajando juntos para traer a todos los niños ucranianos de vuelta a casa y exigir responsabilidades a quienes sean responsables", ha subrayado Sibiga.

El bloque europeo ha aprobado una nueva tanda de sanciones contra responsables de la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia y territorios ocupados, al tiempo que ha adoptado medidas contra otras diez personas por la exclusión del partido opositor Yabloko de las elecciones parlamentarias rusas y los procesos contra varios de sus dirigentes.

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