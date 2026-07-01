Ucrania aprueba la creación de un panteón para honrar a sus héroes en plena polémica por el pasado de algunos

Archivo - Volodimir Zelenski, en la tumba al Soldado Desconocido de la II Guerra Mundial, en Kiev. - -/Ukrainian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este miércoles la creación de un panteón para honrar a sus héroes nacionales, en un momento en el que el pasado de algunos de ellos ha vuelto a ser motivo de debate y de disputa en países como Polonia.

El proyecto contempla levantar un complejo en Kiev que sirva de centro para la preservación de la memoria histórica, la celebración de ceremonias de Estado, y también para albergar las reinhumaciones de los héroes nacionales que puedan ser repatriados e instalar cenotafios de aquellos que no puedan ser traídos de vuelta.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dado las gracias a todos los miembros del Parlamento que han apoyado esta iniciativa y ha destacado que se trata de "un paso importante" no solo para honrar la memoria de las figuras destacadas del pasado, sino también para crear "las bases de una unidad social a largo plazo".

"Esto es posible cuando las decisiones de nuestro Estado se basan en reconocer a aquellos a quienes el pueblo verdaderamente honra, aquellos que han realizado una contribución verdaderamente histórica a la defensa, el desarrollo y el fortalecimiento de Ucrania", ha ensalzado Zelenski en redes sociales.

La creación de este panteón es iniciativa del propio Zelenski, quien durante la presentación hace unos días, y en plena polémica con Polonia por designar a una unidad militar del Ejército ucraniano bajo el nombre de una milicia ultranacionalista acusada en ese país de masacres durante la II Guerra Mundial, reivindicó que "nadie jamás" les dirá "a qué héroes respetar".

La decisión de Zelenski de aceptar nombrar a una unidad militar bajo el epígrafe de 'Héroes del UPA' --en alusión al Ejército Insurgente Ucraniano (UPA)-- provocó que el presidente polaco, Karol Nawrocki, le retirara la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración de su país, y reavivó las tensiones en torno a la memoria histórica que ambos países comparten.

¿QUIÉN ESTARÁ PRESENTE EN ESTE PANTEÓN?

De acuerdo con el proyecto de ley, no solo tendrán cabida figuras políticas y militares que ayudaron a la creación del Estado ucraniano y su independencia, sino que también serán reconocidas otras personalidades de diversos campos, como el cultural, la ciencia o la religión.

Al mismo tiempo, no deberían disponer de dicho reconocimiento aquellas personas condenadas por delitos contra la seguridad del Estado ucraniano, por el Derecho Internacional, o vinculadas a gobiernos y periodos totalitarios, como la Alemania nazi, regímenes o comunistas o la Rusia imperial.

Sin embargo, un día después de que la propuesta fuera presentada al Parlamento, el diputado de su partido Siervo del Pueblo Mikita Poturayev no descartó que Stepan Bandera, siendo quien proclamó la independencia del Estado ucraniano en 191, pueda ser uno de los elegidos para formar parte de este lugar de conmemoración.

La figura de Bandera es motivo de una fuerte controversia debido a su pasado como colaboracionista de la Alemania nazi, aunque el gobierno de Adolf Hitler acabó por detenerle tras proclamar la independencia del Estado ucraniano, así como por las limpiezas étnica y las matanzas que las milicias que operaban a sus órdenes, entre ellas la UPA, llevaron a cabo durante aquellos años en lugares como Polonia.

Entre los candidatos a ser honrados en este panteón también están el último jefe de la UPA, Vasil Kuk; el colaboracionista nazi Mijailo Omelianovich-Pavlenko y luego parte del Gobierno ucraniano en el exilio; y uno de los fundadores de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, el coronel Yevguén Konovalets.