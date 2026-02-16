Ucrania asegura que las conversaciones sobre su adhesión a la UE "están cobrando una dimensión práctica"

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, durante una rueda de prensa en Kiev. - Europa Press/Contacto/Yuliia Ovsiannikova

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha asegurado este lunes que las conversaciones para su adhesión a la Unión Europea "están cobrando una dimensión práctica", afirmando que hay una mayor conciencia en Europa sobre la importancia de que Kiev forme parte del club comunitario, toda vez los acuerdos de paz y las garantías de seguridad que se pacten formarán parte de la arquitectura de seguridad europea.

"Me parece que este proceso está cobrando una dimensión práctica. Las conversaciones continúan. Ya hemos mantenido conversaciones concretas con diferentes visiones y fórmulas, pero sin duda aún queda mucho trabajo por delante", ha argumentado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en rueda de prensa tras reunirse con el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset.

Según informa la agencia Ukrinform, Sibiga ha señalado que percibe una creciente opinión de la importancia de que Ucrania se sume al bloque europeo, "a pesar de ciertas reservas y diferencias de opinión". "Tenemos cierto grado de comprensión, pero también existe cierta resistencia a este enfoque. Hungría tiene una postura miope, que bloquea por completo todos los esfuerzos de la parte ucraniana en este sentido", ha admitido.

En medio de los presiones de Ucrania para que la UE acelere su adhesión al bloque, marca ya 2027 como la fecha para que ingrese, Sibiga ha hablado de que en todo caso hay una mayor "dimensión práctica" a la entrada de Kiev al bloque, al formar parte de una posible seguridad común y desarrollo estratégico de la comunidad europea.

Ucrania necesita plazos definidos y plazos claros para una adhesión acelerada a la UE, ha recalcado el ministro de Exteriores ucraniano, quien ha incidido en que las garantías de seguridad a Ucrania formarán parte de la futura arquitectura de seguridad europea.

MEDALLA DEL MÉRITO A BERSET

En su visita a Kiev, el secretario general del Consejo de Europa ha recibido la orden del mérito por sus esfuerzos para establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania.

"El año pasado se resolvieron muchas cuestiones importantes y hay planes para este año. Espero que podamos avanzar muy rápidamente, incluso más rápido que el año pasado", ha indicado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras verse con Berset.

El presidente ucraniano ha insistido en que "debe haber una mayor unidad dentro de Europa en los esfuerzos por hacer que Rusia rinda cuentas" y ha señalado la intención de introducir un "mecanismo de compensación" como forma de rendir cuentas por los crímenes rusos.