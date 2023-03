Ucrania asegura que Rusia bloquea "reiteradamente" el regreso de menores ucranianos

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha asegurado que Rusia ha bloqueado "reiteradamente" el regreso de menores ucranianos tras haber sido deportados a territorio ruso.

"Estoy francamente conmocionada por el comportamiento de los funcionarios rusos. Resulta que para ellos no es suficiente cometer un crimen, si no que alardean descaradamente. Creo que es una especie de perversión mostrar tu villanía al mundo entero. Pero todo esto no quedará impune", ha enfatizado Vereshchuklos en un comunicado de Telegram.

Sin embargo, el Comisionado del Parlamento de Ucrania para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, ha declarado que las autoridades ucranianas han recibido "señales" de que los rusos pueden empezar a devolver a los niños de forma sistemática, según ha informado la agencia Ukrinform.

Por su parte, la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, ha asegurado este jueves que 56 niños ucranianos, internos en centros para menores en Crimea y Krasnodar, están preparados para regresar junto a sus familias en Ucrania.

De acuerdo con la funcionaria rusa, no fue posible garantizar de inmediato el regreso de los menores con sus familias pues "la línea de frente ha cambiado significativamente" a lo largo del transcurso de la guerra, y los padres de estos niños han cambiado su ubicación en los últimos meses.

Asimismo, Lvova-Belova ha confirmado que, en las dos últimas semanas, un total de 33 niños oriundos de las regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia y Járkov que se encontraban internos en estos centros para menores, han sido devueltos con sus familias.

Este anuncio de las autoridades ucranianas se da apenas una semana después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciara una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la propia Lvova-Belova por un presunto crimen de guerra relacionado precisamente con la deportación forzada de menores ucranianos.